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Конкурсна комісія з обрання керівника Служби судової охорони визначилася з головою

Головою комісії обрано члена Вищої ради правосуддя Олега Кандзюбу.

Вища рада правосуддя просить Кабмін врахувати кошти на відрядження членів ВРП та оплату членських внесків для участі в різних організаціях

Надання Вищій раді правосуддя статусу спостерігача в Європейській мережі рад правосуддя передбачає закордонні відрядження та оплату членських внесків, але Мінфін не передбачив на це гроші.

На 2024 рік ВРП бракує 74 млн грн на надбавки, матеріальну допомогу на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та премії: ВРП звернулася до Кабміну

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну, зазначивши зокрема, що Мінфіну слід збільшити обсяг видатків на ВРП, якій у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

У Кабміну буде півроку на подання до Ради законопроекту щодо лобізму та лобістської діяльності

Новий закон про правотворчу діяльність зобов’язує Кабмін протягом шести місяців подати до Верховної Ради законопроект щодо лобізму та лобістської діяльності.

  1. Законодавство

Підкомітет Ради опрацював поправки до законопроєкту про визнання е-квитка для проїзду у транспорті

16:40, 23 серпня 2023
Цей законопроєкт ВРУ 26 січня 2022 року розглянула у першому читанні та прийняла за основу.
Підкомітет Ради опрацював поправки до законопроєкту про визнання е-квитка для проїзду у транспорті
Зображення: kyivcity.gov.ua
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Підкомітет з питань автомобільного транспорту Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури розглянув таблицю поправок до ІІ читання Проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті», реєстр. №5705 від 24.06.2021 р., поданого Кабінетом Міністрів України.

Як повідомили у пресслужбі Апарату Верховної Ради, цей законопроєкт ВРУ 26 січня 2022 року розглянула у першому читанні та прийняла за основу.

Законопроєктом пропонується внести зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України з метою визначення електронного квитка, на ряду з паперовим квитком; а також внести зміни до Законів України «Про міський електричний транспорт» та «Про автомобільний транспорт» в частині визначення термінів «електронний квиток» та «квиток», а також покладання функції затвердження форми, обов’язкових реквізитів та відомостей, які має містити проїзний документ та електронний проїзний документ на Міністерство інфраструктури України.

На засіданні розглянули та обговорили 52 поправки та пропозиції.

Комітет з питань транспорту та інфраструктури планує розглянути зазначений законопроєкт на найближчому засіданні.

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