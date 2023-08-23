Підкомітет Ради опрацював поправки до законопроєкту про визнання е-квитка для проїзду у транспорті

Цей законопроєкт ВРУ 26 січня 2022 року розглянула у першому читанні та прийняла за основу.

Зображення: kyivcity.gov.ua

Підкомітет з питань автомобільного транспорту Комітету Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури розглянув таблицю поправок до ІІ читання Проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті», реєстр. №5705 від 24.06.2021 р., поданого Кабінетом Міністрів України.

Як повідомили у пресслужбі Апарату Верховної Ради, цей законопроєкт ВРУ 26 січня 2022 року розглянула у першому читанні та прийняла за основу.

Законопроєктом пропонується внести зміну до частини другої статті 910 Цивільного кодексу України з метою визначення електронного квитка, на ряду з паперовим квитком; а також внести зміни до Законів України «Про міський електричний транспорт» та «Про автомобільний транспорт» в частині визначення термінів «електронний квиток» та «квиток», а також покладання функції затвердження форми, обов’язкових реквізитів та відомостей, які має містити проїзний документ та електронний проїзний документ на Міністерство інфраструктури України.

На засіданні розглянули та обговорили 52 поправки та пропозиції.

Комітет з питань транспорту та інфраструктури планує розглянути зазначений законопроєкт на найближчому засіданні.

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