У Чехії чоловік жорстоко побив двох українок за їх національність: подробиці інциденту

У Чехії стався напад на двох українок на очах у неповнолітніх дітей.

Джерело фото: Novinky

У Чехії чоловік накинувся на жінок з кулаками, коли дізнався, що вони з України. Побиття трапилося на очах неповнолітніх дітей, – повідомляє Novinky.

Поліція розслідує інцидент, який стався в неділю 13 серпня під час паломництва в Пласі на півночі Пльзеньського воєводства.

Жінки сиділи і розмовляли на узбіччі дороги, коли під'їхала машина, і водій запитав, чи вони з України. Коли 34-річна Лілія та її подруга Тетяна, на 10 років старша, кивнули головами на знак згоди, він від'їхав на невелику відстань і повернувся до двох жінок. Потім він жорстоко напав на жінок, з якими були діти у віці 11 і 2 років. Молодша з жінок опинилася в лікарні з розбитим обличчям.

«Спочатку я отримала три удари кулаком в обличчя. Потім він почав тягнути мене за волосся, щоб я встала. Потім він кинувся на Лілі. Я вже збиралася викликати поліцію, коли двоє інших чоловіків підійшли до мене ззаду і вдарили мене по спині, від чого я впустила ключ на землю. Перший нападник підняв його, сів у свій автомобіль і поїхав з місця події. На той час до нас підбігли дві молоді дівчини і хлопець, які викликали поліцію і швидку допомогу, тому що Ліля лежала на землі, непритомна, з її обличчя текла кров», – розповіла Тетяна.

Фотографію автомобіля, включаючи номерний знак, передали поліцейському патрулю, який прибув на місце події, і дали їм детальний опис нападника.

Інша українка після нападу пам'ятає небагато. «Я пам'ятаю три удари кулаком, а потім вікном. Отямилася тільки в лікарні», – розповіла Ліля.

Згідно з медичним висновком, вона отримала відкритий перелом щелепи, а також переломи вилиці та носової кістки.

Речниця поліції Єва Червенкова повідомила, що її колеги з'ясовують усі обставини справи. Вона не захотіла коментувати, чи встигли вони вже розшукати підозрюваного.

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