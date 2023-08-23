В Чехии мужчина жестоко избил двух украинок за их национальность: подробности инцидента

В Чехии произошло нападение на двух украинок на глазах у несовершеннолетних детей.

Источник фото: Novinky

В Чехии мужчина набросился на женщин с кулаками, когда узнал, что они из Украины. Избиение случилось на глазах несовершеннолетних детей, – сообщает Novinky.

Полиция расследует инцидент, который произошел в воскресенье 13 августа во время паломничества в Пласе на севере Пльзеньского воеводства.

Женщины сидели и разговаривали на обочине дороги, когда подъехала машина, и водитель спросил, из Украины ли они. Когда 34-летняя Лилия и ее подруга Татьяна, на 10 лет старше, кивнули головами в знак согласия, он отъехал на небольшое расстояние и вернулся к двум женщинам. Затем он жестоко напал на женщин, с которыми были дети в возрасте 11 и 2 лет. Младшая из женщин оказалась в больнице с разбитым лицом.

«Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Затем он бросился на Лили. Я уже собиралась вызвать полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили меня по спине, от чего я уронила ключ на землю. Первый нападавший поднял его, сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия. К тому времени к нам подбежали две молодые девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, без сознания, с ее лица текла кровь», – рассказала Татьяна.

Фотографию автомобиля, включая номерной знак, передали полицейскому патрулю, который прибыл на место происшествия, и дали им детальное описание нападавшего.

Другая украинка после нападения помнит немногое. «Я помню три удара кулаком, а потом окном. Очнулась только в больнице», – рассказала Лиля.

Согласно медицинскому заключению, она получила открытый перелом челюсти, а также переломы скулы и носовой кости.

Пресс-секретарь полиции Ева Червенкова сообщила, что ее коллеги выясняют все обстоятельства дела. Она не захотела комментировать, успели ли они уже разыскать подозреваемого.

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