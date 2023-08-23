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На зарплаты дисциплинарным инспекторам в 2024 году необходимо 50 млн грн, — ВСП

Должностной оклад руководителя Службы составит более 100 тысяч грн, а дисциплинарного инспектора – около 80 тысяч, но Минфин не учел эту потребность в предельных расходах на 2024 год.

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Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

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  1. В мире

В Чехии мужчина жестоко избил двух украинок за их национальность: подробности инцидента

16:21, 23 августа 2023
В Чехии произошло нападение на двух украинок на глазах у несовершеннолетних детей.
В Чехии мужчина жестоко избил двух украинок за их национальность: подробности инцидента
Источник фото: Novinky
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В Чехии мужчина набросился на женщин с кулаками, когда узнал, что они из Украины. Избиение случилось на глазах несовершеннолетних детей, – сообщает Novinky.

Полиция расследует инцидент, который произошел в воскресенье 13 августа во время паломничества в Пласе на севере Пльзеньского воеводства.

Женщины сидели и разговаривали на обочине дороги, когда подъехала машина, и водитель спросил, из Украины ли они. Когда 34-летняя Лилия и ее подруга Татьяна, на 10 лет старше, кивнули головами в знак согласия, он отъехал на небольшое расстояние и вернулся к двум женщинам. Затем он жестоко напал на женщин, с которыми были дети в возрасте 11 и 2 лет. Младшая из женщин оказалась в больнице с разбитым лицом.

«Сначала я получила три удара кулаком в лицо. Затем он начал тянуть меня за волосы, чтобы я встала. Затем он бросился на Лили. Я уже собиралась вызвать полицию, когда двое других мужчин подошли ко мне сзади и ударили меня по спине, от чего я уронила ключ на землю. Первый нападавший поднял его, сел в свой автомобиль и уехал с места происшествия. К тому времени к нам подбежали две молодые девушки и парень, которые вызвали полицию и скорую помощь, потому что Лиля лежала на земле, без сознания, с ее лица текла кровь», – рассказала Татьяна.

Фотографию автомобиля, включая номерной знак, передали полицейскому патрулю, который прибыл на место происшествия, и дали им детальное описание нападавшего.

Другая украинка после нападения помнит немногое. «Я помню три удара кулаком, а потом окном. Очнулась только в больнице», – рассказала Лиля.

Согласно медицинскому заключению, она получила открытый перелом челюсти, а также переломы скулы и носовой кости.

Пресс-секретарь полиции Ева Червенкова сообщила, что ее коллеги выясняют все обстоятельства дела. Она не захотела комментировать, успели ли они уже разыскать подозреваемого.

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