Компания Huawei подозревается в создании секретной сети для производства чипов в Китае

Ведущая ассоциация мировых производителей чипов предупреждает, что компания Huawei строит по всему Китаю целый ряд секретных предприятий по производству полупроводников.

Китайская компания Huawei подозревается в строительстве секретной сети для производства чипов. Производитель находится под санкциями США, ему фактически запретили сотрудничество с американскими компаниями. Об этом сообщает Bloomberg.

Ведущая ассоциация мировых производителей чипов предупреждает, что компания Huawei строит по всему Китаю целый ряд секретных предприятий по производству полупроводников.

Это позволит компании, внесенной в черный список Минторга США, обойти санкции и способствовать реализации технологических амбиций КНР.

Производитель телекоммуникационного оборудования Huawei в прошлом году занялся производством чипов. Согласно оценкам вашингтонской компании Semiconductor Industry, компания получает около $30 млрд. госфинансирования от правительства КНР и своего родного города Шэньчжэнь.

Huawei купила по меньшей мере два завода и строит еще по меньшей мере три, говорится в презентации компании для инвесторов.

Минторг США занес Huawei в свой черный список 2019 года, фактически запретив китайскому техногиганту работать с американскими компаниями.

Однако если Huawei строит и покупает мощности под именем других компаний, не раскрывая своего участия в бизнесе, китайская компания может обойти эти ограничения и закупать американское оборудование для производства чипов.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США заявило, что следит за ситуацией и готово принять меры. Ведомство уже внесло в черный список десятки китайских компаний, кроме Huawei. В том числе под ограничения попали две компании, которые, по словам SIA, являются частью сети Huawei. Это Fujian Jinhua Integrated Circuit и Pengxinwei IC Manufacturing Co (PXW).

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