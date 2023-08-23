Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
На зарплаты дисциплинарным инспекторам в 2024 году необходимо 50 млн грн, — ВСП

Должностной оклад руководителя Службы составит более 100 тысяч грн, а дисциплинарного инспектора – около 80 тысяч, но Минфин не учел эту потребность в предельных расходах на 2024 год.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

  1. В мире

Компания Huawei подозревается в создании секретной сети для производства чипов в Китае

20:36, 23 августа 2023
Ведущая ассоциация мировых производителей чипов предупреждает, что компания Huawei строит по всему Китаю целый ряд секретных предприятий по производству полупроводников.
Компания Huawei подозревается в создании секретной сети для производства чипов в Китае
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Китайская компания Huawei подозревается в строительстве секретной сети для производства чипов. Производитель находится под санкциями США, ему фактически запретили сотрудничество с американскими компаниями. Об этом сообщает Bloomberg.

Ведущая ассоциация мировых производителей чипов предупреждает, что компания Huawei строит по всему Китаю целый ряд секретных предприятий по производству полупроводников.

Это позволит компании, внесенной в черный список Минторга США, обойти санкции и способствовать реализации технологических амбиций КНР.

Производитель телекоммуникационного оборудования Huawei в прошлом году занялся производством чипов. Согласно оценкам вашингтонской компании Semiconductor Industry, компания получает около $30 млрд. госфинансирования от правительства КНР и своего родного города Шэньчжэнь.

Huawei купила по меньшей мере два завода и строит еще по меньшей мере три, говорится в презентации компании для инвесторов.

Минторг США занес Huawei в свой черный список 2019 года, фактически запретив китайскому техногиганту работать с американскими компаниями.

Однако если Huawei строит и покупает мощности под именем других компаний, не раскрывая своего участия в бизнесе, китайская компания может обойти эти ограничения и закупать американское оборудование для производства чипов.

Бюро промышленности и безопасности Минторга США заявило, что следит за ситуацией и готово принять меры. Ведомство уже внесло в черный список десятки китайских компаний, кроме Huawei. В том числе под ограничения попали две компании, которые, по словам SIA, являются частью сети Huawei. Это Fujian Jinhua Integrated Circuit и Pengxinwei IC Manufacturing Co (PXW).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова