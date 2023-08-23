Подкомитет Рады обработал поправки к законопроекту о признании е-билета для проезда в транспорте

Этот законопроект ВРУ 26 января 2022 рассмотрела в первом чтении и приняла за основу.

Изображение: kyivcity.gov.ua

Подкомитет по вопросам автомобильного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотрел таблицу поправок ко II чтению Проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте», регистр. №5705 от 24.06.2021 г., поданного Кабинетом Министров Украины.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады, этот законопроект ВРУ 26 января 2022 рассмотрела в первом чтении и приняла за основу.

Законопроектом предлагается внести изменение в часть второй статьи 910 Гражданского кодекса Украины с целью определения электронного билета, на ряду с бумажным билетом; а также внести изменения в Законы Украины «О городском электрическом транспорте» и «Об автомобильном транспорте» в части определения терминов «электронный билет» и «билет», а также возложение функции утверждения формы, обязательных реквизитов и сведений, которые должен содержать проездной документ и электронный проездной документ на Министерство инфраструктуры Украины.

На заседании рассмотрели и обсудили 52 поправки и предложения.

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры планирует рассмотреть этот законопроект на ближайшем заседании.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.