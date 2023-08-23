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На зарплаты дисциплинарным инспекторам в 2024 году необходимо 50 млн грн, — ВСП

Должностной оклад руководителя Службы составит более 100 тысяч грн, а дисциплинарного инспектора – около 80 тысяч, но Минфин не учел эту потребность в предельных расходах на 2024 год.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

  1. Законодательство

Подкомитет Рады обработал поправки к законопроекту о признании е-билета для проезда в транспорте

16:40, 23 августа 2023
Этот законопроект ВРУ 26 января 2022 рассмотрела в первом чтении и приняла за основу.
Подкомитет Рады обработал поправки к законопроекту о признании е-билета для проезда в транспорте
Изображение: kyivcity.gov.ua
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Подкомитет по вопросам автомобильного транспорта Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотрел таблицу поправок ко II чтению Проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о внедрении электронных билетов на автомобильном и городском электрическом транспорте», регистр. №5705 от 24.06.2021 г., поданного Кабинетом Министров Украины.

Как сообщили в пресс-службе Аппарата Верховной Рады, этот законопроект ВРУ 26 января 2022 рассмотрела в первом чтении и приняла за основу.

Законопроектом предлагается внести изменение в часть второй статьи 910 Гражданского кодекса Украины с целью определения электронного билета, на ряду с бумажным билетом; а также внести изменения в Законы Украины «О городском электрическом транспорте» и «Об автомобильном транспорте» в части определения терминов «электронный билет» и «билет», а также возложение функции утверждения формы, обязательных реквизитов и сведений, которые должен содержать проездной документ и электронный проездной документ на Министерство инфраструктуры Украины.

На заседании рассмотрели и обсудили 52 поправки и предложения.

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры планирует рассмотреть этот законопроект на ближайшем заседании.

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