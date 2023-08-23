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На зарплаты дисциплинарным инспекторам в 2024 году необходимо 50 млн грн, — ВСП

Должностной оклад руководителя Службы составит более 100 тысяч грн, а дисциплинарного инспектора – около 80 тысяч, но Минфин не учел эту потребность в предельных расходах на 2024 год.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

Высший совет правосудия просит Кабмин учесть средства на командировки членов ВСП и оплату членских взносов для участия в различных организациях

Предоставление Высшему совету правосудия статуса наблюдателя в Европейской сети советов правосудия предусматривает заграничные командировки и оплату членских взносов, но Минфин не предусмотрел на это деньги.

На 2024 год ВСП не хватает 74 млн грн на надбавки, материальную помощь на оздоровление, решение социально-бытовых вопросов и премии: ВСП обратился в Кабмин

Высший совет правосудия обратился в Кабмин, отметив в частности, что Минфину следует увеличить объем расходов на ВСП, которому в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на матпомощь для решения социально-бытовых вопросов.

Мобилизированные судьи, в отличие от других военнослужащих, не могут посетить семьи за границей, — РСУ предоставила разъяснение, что их следует исключить из списков

Рада судей считает целесообразным исключить из списков запрета на пересечение границы тех судей и государственных служащих, которые служат в Вооруженных Силах Украины.

  1. В Украине

Одна ошибка, – и более 1 млн гривен убытков: будут судить экс-заместителя Государственного финансово-кредитного учреждения

17:18, 23 августа 2023
Чиновница заключила договоры займа, но не учла инфляционную составляющую, чем нанесла ущерб Госучреждению более чем на 1 млн гривен.
Одна ошибка, – и более 1 млн гривен убытков: будут судить экс-заместителя Государственного финансово-кредитного учреждения
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Будут судить бывшую первую заместительницу председателя правления Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения. Из-за ее действий бюджет недополучил более 1 миллиона гривен, – сообщает ГБР.

Следователи установили, что в 2019 году чиновница заключила договоры займа с рядом контрагентов для реализации инновационных и инвестиционных проектов.  Они финансировались за счет бюджетных денег, полученных на пополнение уставного капитала. Но, из-за служебной халатности первого заместителя, в соглашения не был включен пункт об инфляционной составляющей.

Так, Государственное учреждение недополучило средства в размере почти 1 млн 140 тысяч гривен.

Чиновница обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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