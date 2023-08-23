Одна ошибка, – и более 1 млн гривен убытков: будут судить экс-заместителя Государственного финансово-кредитного учреждения

Чиновница заключила договоры займа, но не учла инфляционную составляющую, чем нанесла ущерб Госучреждению более чем на 1 млн гривен.

Будут судить бывшую первую заместительницу председателя правления Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения. Из-за ее действий бюджет недополучил более 1 миллиона гривен, – сообщает ГБР.

Следователи установили, что в 2019 году чиновница заключила договоры займа с рядом контрагентов для реализации инновационных и инвестиционных проектов. Они финансировались за счет бюджетных денег, полученных на пополнение уставного капитала. Но, из-за служебной халатности первого заместителя, в соглашения не был включен пункт об инфляционной составляющей.

Так, Государственное учреждение недополучило средства в размере почти 1 млн 140 тысяч гривен.

Чиновница обвиняется в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия по ч. 2 ст. 367 УК Украины. Ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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