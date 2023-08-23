У Києві у комендантську годину забрали до поліції водія, який порушував ПДР та лаявся на інспекторів

Патрульні затримали чоловіка та доставили до Голосіївського управління поліції для подальшого з'ясування всіх обставин.

У Голосіївському районі Києва охоронці порядку затримали водія транспортного засобу Chrysler під час комендатської години та доставили в управління поліції.

Так, як розповіли у пресслужбі Патрульної поліції Києва, подія сталася 22 серпня вночі. Інспектори звернули увагу на транспортний засіб Chrysler, водій якого порушував ПДР.

Під час спілкування патрульні виявили у громадянина ознаки алкогольного сп'яніння та запропонували йому пройти огляд за допомогою приладу Драгер.

«Натомість 21-річний керманич почав поводитися зухвало та висловлюватися нецензурною лексикою до патрульних, не реагуючи на зауваження», - пишуть у Патрульній поліції.

Охоронці порядку затримали чоловіка та доставили до Голосіївського управління поліції для подальшого з'ясування всіх обставин.

На водія інспектори склали протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) та ст. 173 (Дрібне хуліганство), а також постанову за ч. 3 ст. 122 (Порушення правил зупинки, стоянки, що створюють перешкоди дорожньому руху) КУпАП.

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