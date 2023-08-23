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росія продовжує закуповувати запчастини для літаків, обходячи санкції, – ЗМІ

17:55, 23 серпня 2023
Ряд країн, які не ввели санкції проти рф, продовжують постачати агресору запчастини для літаків.
росія продовжує закуповувати запчастини для літаків, обходячи санкції, – ЗМІ
Джерело фото: ТАСС
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З травня минулого року до червня 2023 року російські авіакомпанії придбали запасні частини на суму не менше 1,2 млрд доларів в обхід санкціям. Однак, ця цифра може не враховувати всі поставки, – повідомляє Reuters.

Устаткування, яке було закуплено, варіювалося від важливих елементів, необхідних для підтримки повітряних суден у справному стані, таких як пристрої від Northrop Grumman, клапани для регулювання тиску у кабіні, дисплеї у кабіні та шасі, до звичайних запасних частин, як кавоварки, телефонні апарати бортпровідників та сидіння для унітазів.

Дані митних записів свідчать, що ці деталі потрапляли до росії через посередників у країнах, таких як Таджикистан, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина, Китай та Киргизстан. Оскільки жодна з цих країн не ввела санкції проти рф.

Зазначається, що сума в 1,2 млрд доларів може недооцінювати загальну вартість авіаційних запчастин, імпортованих за розглянутий період. Ця цифра враховує лише постачання, спрямовані безпосередньо на російські авіакомпанії або їхні підрозділи з технічного обслуговування, і не охоплює деталі, які були відправлені іншим компаніям в Росії.

Згідно з даними росстату, у червні російські авіакомпанії перевезли 10,1 млн пасажирів, порівняно з 8,87 млн у червні 2022 року та 11,1 млн у червні 2021 року.

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