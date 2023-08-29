Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Діяльність Державної судової адміністрації у 2022-2023 роках визнана незадовільною – Рада суддів України

Керівництво ДСА запропоновано перевірити на наявність дисциплінарних проступків.

Спілкуватися із податковою під час розгляду скарг і перевірок можна буде онлайн, – Гетманцев зареєстрував законопроект

Платники податків зможуть взаємодіяти з податківцями у режимі відеоконференції.

Давид Арахамія про інцидент у Дніпрі: ми розмежуємо достатні і недостатні межі самооборони

Давид Арахамія заявив, що будуть ухвалені необхідні зміни і щодо зброї, і щодо самооборони, зокрема, буде розмежовано «межі достатньої і недостатньої самооборони».

Обрано координаторів нового складу Громадської ради доброчесності

Голова ВККС закликав членів ГРД допомогти навести лад у судовій владі.

Усунуть зловживання при нарахуванні виплат і премій: Шмигаль заявив, що Держбюджет на 2024 рік готують з новою системою оплати праці чиновників

У проекті Держбюджету на 2024 рік показники оплати праці держслужбовців закладені з урахуванням прийняття нового закону про реформу зарплат чиновників

  1. В Україні

Умань готується до приїзду хасидів: подробиці

22:40, 29 серпня 2023
Цьогоріч в Умані готові прийняти паломників-хасидів не менше, аніж минулого року.
Умань готується до приїзду хасидів: подробиці
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Умань готов прийняти хасидів не менше, аніж минулого року. Про це повідомив очільник Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащукпередає Укрінформ.

"Підготовка та перемовини щодо прибуття прочан-хасидів, як і в попередні роки, здійснюється центральними органами державної влади. Робиться комплекс робіт і на місцевому рівні. Безумовно, війна наклала свій відбиток на цю підготовку, однак ми маємо позитивний досвід минулого року. Цьогоріч готові прийняти хасидів не менше, аніж минулого року. Будуть готові комунальники, заклади громадського харчування, лікарні та всі необхідні служби", - сказав він.

Цьогоріч створено спеціальний вебсайт, який зібрав усю інформацію, яка необхідна паломнику, що збирається в Україну. Також створено гарячу лінію для паломників-хасидів, яка працює трьома мовами: українською, англійською та на івриті й спрямована на вирішення будь-яких проблемних питань, що можуть виникнути під час паломництва.

З 15 по 17 вересня хасиди відзначатимуть єврейський Новий рік Рош га-Шана. Представники однієї з течій юдаїзму - брацлавські хасиди - здійснюють паломництво до Умані, бо в місті розташована могила засновника цієї течії - рабина Нахмана з Брацлава. Хасиди вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана. Вони також уважають, що якщо зустрінуть юдейський Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим для них.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Гімон
    Микола Гімон
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Богдан Крикливенко
    Богдан Крикливенко
    керівник апарату Вищого антикорупційного суду
  • Ігор Лисак
    Ігор Лисак
    суддя Чернівецького апеляційного суду
  • Костянтин Кравченко
    Костянтин Кравченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду