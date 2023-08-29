Умань готується до приїзду хасидів: подробиці

Цьогоріч в Умані готові прийняти паломників-хасидів не менше, аніж минулого року.

Умань готов прийняти хасидів не менше, аніж минулого року. Про це повідомив очільник Уманської районної військової адміністрації Ігор Миклащук, передає Укрінформ.

"Підготовка та перемовини щодо прибуття прочан-хасидів, як і в попередні роки, здійснюється центральними органами державної влади. Робиться комплекс робіт і на місцевому рівні. Безумовно, війна наклала свій відбиток на цю підготовку, однак ми маємо позитивний досвід минулого року. Цьогоріч готові прийняти хасидів не менше, аніж минулого року. Будуть готові комунальники, заклади громадського харчування, лікарні та всі необхідні служби", - сказав він.

Цьогоріч створено спеціальний вебсайт, який зібрав усю інформацію, яка необхідна паломнику, що збирається в Україну. Також створено гарячу лінію для паломників-хасидів, яка працює трьома мовами: українською, англійською та на івриті й спрямована на вирішення будь-яких проблемних питань, що можуть виникнути під час паломництва.

З 15 по 17 вересня хасиди відзначатимуть єврейський Новий рік Рош га-Шана. Представники однієї з течій юдаїзму - брацлавські хасиди - здійснюють паломництво до Умані, бо в місті розташована могила засновника цієї течії - рабина Нахмана з Брацлава. Хасиди вважають своїм обов'язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана. Вони також уважають, що якщо зустрінуть юдейський Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим для них.

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