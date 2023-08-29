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Судова охорона повинна фіксувати громадян, які приходять в суди та вживати заходи для припинення неправомірних дій – ВРП

У Вищий раді правосуддя відреагували на випадки порушення порядку в судових засіданнях та приміщеннях судів.

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Судова охорона повинна фіксувати громадян, які приходять в суди та вживати заходи для припинення неправомірних дій – ВРП

16:29, 29 серпня 2023
У Вищий раді правосуддя відреагували на випадки порушення порядку в судових засіданнях та приміщеннях судів.
Судова охорона повинна фіксувати громадян, які приходять в суди та вживати заходи для припинення неправомірних дій – ВРП
Джерело фото - Служба судової охорони
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Вища рада правосуддя 29 серпня 2023 року відреагувала на випадки порушення порядку в залах судових засідань та в приміщеннях судів, які час від часу фіксуються в українських судах в 2023 році.

Розглядаючи повідомлення судді Дарницького районного суду міста Києва Юлії Мицик, яка у липні зіштовхнулася в судовому засіданні з неадекватною поведінкою учасника процесу та його «групи підтримки», Рада правосуддя зазначила, що Служба судової охорони, з огляду на її повноваження, повинна належно виконувати свої обов’язки. 

Вища рада правосуддя зазначила наступне:

«Вища рада правосуддя звертає увагу Служби судової охорони на необхідність дотримання співробітниками Служби вимог відповідних організаційно-розпорядчих документів щодо пропуску осіб до приміщень судів та їх фіксації, а також щодо вжиття всіх необхідних заходів для припинення неправомірних дій осіб, які порушують громадський порядок під час розгляду справ судом».

Як повідомляла «Судово-юридична газета», 17 липня суддя Юлія Мицик мала розглядати скаргу громадянина на бездіяльність Дарницького управління поліції.

Втім, спочатку позивач у цій справі відмовився надати суду документи, що посвідчують його особу, а потім троє «вільних слухачів», що прийшли в судове засідання разом з заявником, влаштували безлад в суді і навіть напали на суддю.

Згодом виявилося, що працівники Служби судової охорони навіть не знали, що це за «вільні слухачі», оскільки чоловіки хоч і продемонстрували відповідні документи, однак їх дані не були занесені до журналу відвідувачів суду.

Як зазначила тоді Юлія Мицик, зазначений інцидент мав негативні психологічні наслідки не тільки для судді, але й для інших працівників Дарницького райсуду, оскільки вони стали свідками «зухвалого підриву авторитету судової влади».

Також, як повідомила Юлія Мицик, працівники судової охорони розповіли, що подібні дії зазначеної групи осіб в Дарницькому райсуді «є систематичними».

Після інциденту було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 376 (втручання в діяльність судді) Кримінального кодексу. Втім, досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні досі триває.

Автор В’ячеслав Хрипун  

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