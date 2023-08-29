У разі нагальної потреби донорську кров та її компоненти зможуть ввозити з-за кордону — рішення Уряду

Рішення Уряду дозволить ввозити кров та компоненти крові з-за кордону виключно на період воєнного стану або ж у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

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З початку війни потреба в донорській крові та її компонентах в Україні зросла на понад 40%. Збільшення інтенсивності бойових дій на фронті, щоденні обстріли ворогом мирних міст призводять до суттєвого зростання потреб крові, яка критично необхідна для порятунку військових та цивільних українців.

Наразі держава на 100% забезпечена донорською кров’ю завдяки регулярним донаціям небайдужих українців. Однак, медична система має бути готовою до будь-яких надзвичайних ситуацій та терористичних актів рф.

Як пояснили у МОЗ, ухвалена постанова передбачає, що у разі виникнення потреби кров та її компоненти можуть заводитися в Україну з-за кордону. Це дозволить в критичні моменти уникнути можливого дефіциту донорської крові та компонентів.

Кров та компоненти постачатимуться в Україну як гуманітарна допомога. Відповідальними за її отримання визначено Український центр трансплант-координації, який виконує функції Національного трансфузіологічного центру.

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