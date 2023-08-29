Республіканський комітет подав до суду на Google через маркування поштової розсилки як спам: що вирішив суд

Республіканський комітет стверджував, що у Google навмисно відправляли політичні листи в папку зі спамом у користувачів Gmail.

Республіканський національний комітет (RNC) подав до суду на Google через звинувачення у дискримінаційній фільтрації спаму в Gmail, але суддя федерального суду у Східному окрузі Каліфорнії відхилив позов, передає The Verge.

У RNC заявили в позові, що компанія Google навмисно відправляла політичні листи RNC до папки зі спамом у користувачів Gmail. Такі дії призвели до значного зниження обсягу пожертвувань.

Суддя окружного суду США Даніель Калабретта назвав позов RNC спірним, але відхилив претензії RNC. Він зазначив відсутність переконливих доказів того, що фільтрація Google проводилася з поганими намірами. У Google, у свою чергу, заявили, що багато листів були направлені в спам через скарги користувачів. Компанія також вказала на проблеми з автентифікацією домену RNC.

Суддя також підкреслив, що листи республіканців можуть бути класифіковані як сумнівний контент, ґрунтуючись на Законі про боротьбу зі спамом (CAN-SPAM Act). Також суддя вказав на розділ 230 Закону про порядність у сфері комунікацій (Communications Decency Act), який відіграє ключову роль в інтернет-регулюванні в США.

Раніше ми писали, що суддя «читав» реп для TikTok прямо в будівлі суду і тепер на нього чекає покарання.

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