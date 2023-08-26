Суддя «читав» реп для TikTok прямо в будівлі суду і тепер на нього чекає покарання

За два роки суддя опублікував у TikTok 40 відео.

Фото: nyt.com

У США суддя Вищого суду штату Нью-Джерсі Гері Н. Вілкокс вирішив завести блог у TikTok і захопився модним трендом - він імітував співи під реп-композиції. Такі дії судді стали приводом для дисциплінарного розслідування, повідомляє New Jersey Globe.

Зазначається, що у TikTok Вілкокс підписав себе псевдонімом Sal Tortorella і за два роки опублікував 40 відео.

Увагу комісії з суддівської етики привернули 11 відеороликів, які містять посилання на расизм та секс, також була нецензурна лексика. Частина з них знімалася у приміщенні суду, а сам суддя був одягнений у мантію. Три ролики було знято у кімнаті для нарад. На одному з них суддя у футболці ворушить губами під композицію Jump Ріанни.

У Комісії з суддівської етики дійшли висновку, що, опублікувавши такі відео, суддя Вілкокс «проявив недалекоглядність і продемонстрував неповагу до судової влади та нездатність відповідати високим стандартам поведінки».

Така поведінка підриває довіру громадськості до судової влади та порушує правила кодексу поведінки суддів, наголошується у дисциплінарній скарзі.

Говорячи про свої дії, Вілкокс заявив, що вирішив розважитися і створив аккаунт «з цікавості», використовуючи псевдонім. За словами судді, незважаючи на публічний статус акаунту, він думав, що його пости зможуть дивитися лише схвалені підписники. Через деякий час автор змінив налаштування деяких роликів, зробивши їх доступними для перегляду лише друзями.

Гері Н. Вілкокс також зазначив, що жодних скарг саме від громадян не надходило. Водночас він визнав, що не мав знімати TikTok-відео у будівлі суду та своєму кабінеті. Також він погодився, що певний контент був невідповідним для судді.

Суддя попросив припинити дисциплінарне провадження через відсутність порушення. Рішення має ухвалити Верховний суд штат, але дата слухань ще не призначена.

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