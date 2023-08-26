Авіакатастрофа на Житомирщині: відкрито кримінальне провадження

На місці авіакатастрофи на Житомирщині проводяться першочергові слідчі дії.

Фото: ОГП

Офіс Генерального прокурора повідомив, що за фактом авіакатастрофи на Житомирщині відкрито кримінальне провадження. Про це йдеться у пресслужбі ОГП.

Зазначається, що кримінальне провадження розпочато з попередньою правовою кваліфікацію порушення правил польотів або підготовки до них (ст. 416 КК України).

За даними слідства, 25 серпня 2023 року на Житомирщині під час польоту у небі зіштовхнулися два навчально-бойові літаки моделі Л-39.

В результаті трагедії загинули три пілоти Повітряних Сил ЗСУ. Причини катастрофи встановлюються.

«Наразі проводяться першочергові слідчі дії, здійснюється огляд місця події, допитуються свідки, призначено комплекс експертиз, які будуть проведені у кримінальному провадженні.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює ДБР», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що в авіакатастрофі на Житомирщині загинув відомий льотчик з позивним «Джус».

Додамо, Державне бюро розслідувань повідомило, що працівники ДБР розслідують обставини авіакатастрофи навчально-бойових літаків L-39 в Житомирській області.

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