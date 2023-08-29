Житель Чернігівської області намагався ввезти до України зарядні станції на майже 1 млн гривень

Товар орієнтовною вартістю 900 тисяч гривень тимчасово вилучено.

Фото: Львівська митниця

29-річний чоловік намагався незаконно ввезти в Україну зарядні станції. Як повідомили у Львівській митниці, мешканця Чернігівщини, який прибув на автомобілі «MERCEDES-BENZ SPRINTER», виявили у пункті пропуску «Краківець-Корчова».

Під час проходження митного контролю водій вказав у декларації, що переміщує лише особисті речі.

Однак, оглядаючи транспортний засіб, митники виявили зарядні станції без ознак використання.

В діях чоловіка вбачаються порушення митних правил. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.

Товар, орієнтовною вартістю 900 тис. гривень, тимчасово вилучено.

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