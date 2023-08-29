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У КЦС ВС пояснили, коли апеляційний суд може залишити апеляційну скаргу без руху

16:47, 29 серпня 2023
Апеляційний суд може визнати апеляційну скаргу неподаною внаслідок невиконання лише тих недоліків, які вказані в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху – КЦС ВС.
У КЦС ВС пояснили, коли апеляційний суд може залишити апеляційну скаргу без руху
Зображення: freepik.com
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Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду скасував ухвалу Київського апеляційного суду про визнання апеляційної скарги неподаною та повернення її заявнику, що не надав її паперові копії всім учасникам справи.

Як пишуть у Верховному Суді, позивач просив суд стягнути з Державної казначейської служби України збитки через тривале невиконання рішення суду. Суд першої інстанції позов задовольнив частково, тож позивач подав апеляційну скаргу.

Апеляційний суд залишив апеляційну скаргу без руху, посилаючись на те, що позивач не додав її копій разом з додатками всім учасникам справи, і запропонував направити до суду паперові матеріали.

Позивач подав до апеляційного суду заяву про усунення недоліків апеляційної скарги, в якій зазначив, що відповідно до частин 6 і 7 ст. 43 ЦПК України не зобов’язаний подавати копії в паперовій формі, оскільки апеляційна скарга подана в електронній формі.

Апеляційний суд повернув скаргу позивачу, мотивувавши це тим, що особа, яка подає апеляційну скаргу шляхом направлення її на електронну поштову скриньку апеляційного суду, не звільнена від обов’язку подати копії апеляційної скарги. Вимоги ч. 7 ст. 43 ЦПК України є спеціальними та застосовуються лише в разі подачі до суду процесуальних документів в електронній формі з використанням Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Крім того, суд зазначив, що позивач не дотримався вимог ч. 7 ст. 43 ЦПК України, на яку сам же і посилався, адже доказів надсилання копії апеляційної скарги іншому учаснику справи листом з описом вкладення не надав. Тому суд дійшов висновку, що позивач не усунув недоліків апеляційної скарги у визначений строк.

Верховний Суд вирішив, що апеляційний суд не звернув увагу на те, що визнання апеляційної скарги неподаною та повернення її заявнику можливе лише в разі неусунення заявником недоліків, зазначених в ухвалі про залишення апеляційної скарги без руху.

Оскільки апеляційна скарга була залишена без руху з підстав невиконання позивачем вимог п. 2 ч. 4 ст. 356 ЦПК України щодо подання до суду копій апеляційної скарги в паперовій формі, а ухвала про визнання апеляційної скарги неподаною та повернення її заявнику фактично мотивована недодержанням позивачем вимог ч. 7 ст. 43 ЦПК України, то апеляційний суд зробив передчасний висновок про неусунення позивачем недоліків апеляційної скарги, викладених в ухвалі про залишення її без руху, та наявність підстав для її повернення позивачу.

Якщо апеляційний суд після подання заяви про усунення недоліків установив наявність інших недоліків апеляційної скарги, які в ухвалі про залишення без руху не зазначались, то суд не позбавлений можливості повторно залишити апеляційну скаргу без руху із зазначенням таких недоліків та встановленням заявникові строку для їх усунення.

Постанова КЦС ВС від 9 серпня 2023 року у справі № 757/1592/21 (провадження № 61-3651ск23).

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