Обвинувачений бігав по залу судового засідання, ображав і погрожував судді, але з ним нічого вдіяти не змогли

Випадки порушення порядку в судових засіданнях продовжують фіксуватися в судах.

Джерело фото: Ірпінський міський суд

Чергове повідомлення про порушення порядку в залі судового засідання надійшло у Вищу раду правосуддя.

На цей раз у Раду правосуддя звернулася суддя Ірпінського міського суду Київської області Яна Шестопалова.

Суддя повідомила, що у неї на розгляді знаходиться кримінальна справа за обвинуваченням громадянина у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 307 (незаконне виготовлення, придбання, зберігання, незаконний збут наркотичних засобів, вчинене повторно) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами) Кримінального кодексу.

Як повідомила суддя, 19 червня 2023 року обвинувачений грубо порушив порядок в залі судового засідання – нецензурно висловлювався на адресу судді та прокурора, при цьому переходив на особистості, а потім почав бігати по залу судових засідань.

Про неприпустимість подібної поведінки обвинувачений тоді був попереджений судом.

Втім, вже після судового засідання обвинувачений знов висловив на адресу суду погрози фізичної розправи за допомогою «його побратимів».

14 серпня обвинувачений також порушив порядок в судовому засіданні. На цей раз чоловік вирішив не підкорятися розпорядженням судді, заважав їй проводити судове засідання та знов висловив погрози на адресу судді.

На зауваження працівників Судової охорони чоловік також не реагував.

У підсумку, 14 серпня суд притягнув обвинуваченого до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 185-3 (прояв неповаги до суду) Кодексу про адміністративні правопорушення, тобто наклав на чоловіка штраф у розмірі 850 гривень.

Того ж дня у суд були викликані працівники поліції, в присутності яких суддя написала заяву про вчинення кримінального правопорушення за ст. 376 (втручання в діяльність судових органів) та ст. 377 (погроза або насильство щодо судді) Кримінального кодексу.

Також Яна Шестопалова вирішила звернутися до ВРП та Офісу Генпрокурора. Суддя, зокрема, попросила Генпрокурора надати належну процесуальну оцінку діям обвинуваченого щодо наявності в них ознак складу кримінальних правопорушень, передбачених ст. 376 та 377 КК.

Нагадаємо, що випадки порушення порядку учасниками судових процесів в будівлях і залах судових засідань українських судів є непоодинокими. Зокрема, вже у 2023 році подібні випадки фіксувалися в Дарницькому районному суді Києва та Дзержинському районному суді Кривого Рогу.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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