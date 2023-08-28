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Обвиняемый бегал по залу судебного заседания, обижал судью и угрожал ей, но с ним ничего поделать не смогли

12:30, 28 августа 2023
Случаи нарушения порядка в судебных заседаниях продолжают фиксироваться в судах.
Обвиняемый бегал по залу судебного заседания, обижал судью и угрожал ей, но с ним ничего поделать не смогли
Источник фото: Ирпенский городской суд
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Очередное сообщение о нарушении порядка в зале судебного заседания поступило в Высший совет правосудия. 

В этот раз в Совет правосудия обратилась судья Ирпенского городского суда Киевской области Яна Шестопалова

Судья сообщила, что у нее на рассмотрении находится уголовное дело по обвинению гражданина в совершении уголовных правонарушений по ч. 2 ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, незаконный сбыт наркотических средств, совершенное повторно) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами) Уголовного кодекса. 

Как сообщила судья, 19 июня 2023 года обвиняемый грубо нарушил порядок в зале судебного заседания – нецензурно высказывался в адрес судьи и прокурора, при этом переходил на личности, а затем начал бегать по залу судебных заседаний. 

О недопустимости подобного поведения обвиняемый тогда был предупрежден судом. 

Впрочем, уже после судебного заседания обвиняемый вновь высказал в адрес судьи угрозы физической расправы с помощью «его побратимов». 

14 августа обвиняемый также нарушил порядок в судебном заседании. На этот раз мужчина решил не подчиняться распоряжениям судьи, мешал ей проводить судебное заседание и снова высказал угрозы в адрес судьи. 

На замечания работников Судебной охраны мужчина тоже не реагировал. 

В итоге 14 августа суд привлек обвиняемого к административной ответственности по ч. 1 ст. 185-3 (проявление неуважения к суду) Кодекса об административных правонарушениях, то есть штрафовал мужчину на сумму в размере 850 гривен. 

В тот же день в суд были вызваны сотрудники полиции, в присутствии которых судья написала заявление о совершении уголовного преступления по ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) и ст. 377 (угроза или насилие в отношении судьи) Уголовного кодекса. 

Также Яна Шестопалова решила обратиться в ВСП и Офис Генпрокурора. Судья, в частности, попросила Генпрокурора дать надлежащую процессуальную оценку действиям обвиняемого на наличие в них признаков состава уголовных правонарушений, предусмотренных ст. 376 и 377 УК. 

Напомним, что случаи нарушения порядка участниками судебных процессов в зданиях и залах судебных заседаний украинских судов не единичны. В частности, уже в 2023 году подобные случаи фиксировались в Дарницком районном суде Киева и в Дзержинском районном суде Кривого Рога.

Автор: Вячеслав Хрипун

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