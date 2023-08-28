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На сегодня критически важным вопросом является обеспечение Высшего совета правосудия дополнительным помещением полезной площадью 2173,1 кв м, – ВСП

10:00, 28 августа 2023
С 2021 года Высший совет правосудия неоднократно поднимал, в частности перед Кабинетом Министров, вопрос необходимости обеспечения дополнительными помещениями.
На сегодня критически важным вопросом является обеспечение Высшего совета правосудия дополнительным помещением полезной площадью 2173,1 кв м, – ВСП
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Высший совет правосудия нуждается в дополнительном помещении полезной площадью 2173,1 кв м. Об этом ВСП отметил в своем письме к Кабмину и Министерству финансов.

«С 2021 года Высший совет правосудия неоднократно поднимал, в частности, перед Кабинетом Министров Украины, вопрос необходимости обеспечения дополнительными помещениями для размещения работников Высшего совета правосудия, прежде всего работников службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

Счетная палата в отчете, утвержденном решением от 26 марта 2019 № 7-2, обращала внимание Высшего совета правосудия, что площадь его административного здания (4895,5 кв. м) является недостаточной, что негативно влияет на исполнение Высшим советом правосудия всех возложенных на ее функций качественно и своевременно.

Поэтому сегодня критически важным вопросом является обеспечение Высшего совета правосудия дополнительным помещениям / помещениями полезной площадью 2173,1 кв. метра», - отметили в ВСП.

Напомним, что в своем обращении ВСП также отметил, что на оплату труда дисциплинарных инспекторов, которые будут фильтровать дисциплинарные жалобы на судей, потребуется 50,74 млн грн в 2024 году.

В соответствии с законопроектом 9483-2, принятым Радой за основу 9 августа, должностной оклад руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия устанавливается в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленного на 1 января. То есть более 107 тысяч грн, если учитывать размер ПМ в 2023 году. Оклад дисциплинарного инспектора – в размере 30 прожиточных минимумов (80520 грн).

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в письме правительству Украины Высший совет правосудия указал, что в 2024 году может не хватить 18,8 млн грн на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата, 25 млн грн на премии, 14,5 млн грн на материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов и 15,26 млн грн для выплаты надбавки за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия.

Автор: Наталья Мамченко

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