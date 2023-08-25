На зарплати дисциплінарним інспекторам у 2024 році необхідно 50 млн грн, — ВРП

Посадовий оклад керівника Служби складатиме більше 100 тисяч грн, а дисциплінарного інспектора – близько 80 тисяч, але Мінфін не врахував потребу у граничних видатках на 2024 рік.

На оплату праці дисциплінарних інспекторів, які фільтруватимуть дисциплінарні скарги на суддів, потрібно буде 50,74 млн грн у 2024 році. Однак ці видатки не врахував Мінфін, доводячи граничні обсяги фінансування Вищій раді правосуддя. Про це заявила ВРП у своєму зверненні до Кабінету Міністрів та Міністерства фінансів.

Так, Мінфін листом від 7 серпня 2023 року довів головним розпорядникам коштів держбюджету, зокрема ВРП, граничні показники видатків на 2024–2026 роки.

Але результати опрацювання тих розмірів видатків, які довів Мінфін, свідчать, що фінансування у 2024 році може бути недостатнім.

Зокрема проблема у тому, що треба буде платити зарплату дисциплінарним інспекторам Вищої ради правосуддя.

Адже відповідно до законопроекту 9483-2, який Рада ухвалила за основу 9 серпня, посадовий оклад керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя встановлюється у розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановленого на 1 січня. Тобто, більше 107 тисяч грн, якщо брати до уваги розмір ПМ у 2023 році, який для працездатних осіб складає 2 684 грн.

Посадовий оклад заступника керівника служби дисциплінарних інспекторів встановлюється у розмірі 35 ПМ, тобто, близько 94 тисяч грн.

Оклад дисциплінарного інспектора – у розмірі 30 прожиткових мінімумів (80 520 грн).

Як зазначає ВРП, з урахуванням цього законопроекту фонд оплати праці дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя на 2024 рік має збільшитися на 39,67 млн грн порівняно з 2023 роком.

Нагадаємо, у 2023 році Служба дисциплінарних інспекторів не запрацювала, але на оплату праці у ній було передбачено, за даними ВРП, 11 млн грн.

Отже, як вказує ВРП, загалом на оплату праці дисциплінарних інспекторів треба 50,74 млн грн.

Разом з тим, як ми раніше писали, законопроект №9483-2 передбачає, що фінансувати роботу секретаріату Вищої ради правосуддя зможуть за рахунок грошей іноземних держав.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», у листі до Уряду України Вища рада правосуддя вказала, що у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матеріально допомогу для вирішення соціально-побутових питань та 15,26 млн грн для виплати надбавки за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя.

Автор: Наталя Мамченко

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