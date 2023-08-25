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  1. В Україні

В Івано-Франківську військкомати фіктивно брали на «військову службу» родичів чиновників і футболістів, — ДБР

13:03, 25 серпня 2023
Вони отримували гроші від держави без реального проходження військової служби.
В Івано-Франківську військкомати фіктивно брали на «військову службу» родичів чиновників і футболістів, — ДБР
Фото: Державне бюро розслідувань
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У Івано-Франківську викрили схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів очільників міста та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

У ході досудового розслідування Бюро встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили  протиправну схему фіктивного зарахування громадян на військову службу в роти охорони ТЦК та СП.

«Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів», — йдеться у повідомленні.

У ДБР зазначили, що такі дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів.

Правоохоронці провели близько 30 обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. У ході слідчих дій перевіряються можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення.

За результатами буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки

Розслідування проводиться у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).

Фото: Державне бюро розслідувань

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