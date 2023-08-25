Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Кабмін вніс зміни стосовно відрядження державних службовців

Уряд вніс зміни до постанови про суми та склад витрат на відрядження державних службовців.

Доступ до Реєстру арештованих активів офіційно відкрито, - АРМА

Реєстр складається з відкритої частини, доступної для кожної зацікавленої особи, та закритої, яка призначена для правоохоронців.

На зарплати дисциплінарним інспекторам у 2024 році необхідно 50 млн грн, — ВРП

Посадовий оклад керівника Служби складатиме більше 100 тисяч грн, а дисциплінарного інспектора – близько 80 тисяч, але Мінфін не врахував потребу у граничних видатках на 2024 рік.

Конкурсна комісія з обрання керівника Служби судової охорони визначилася з головою

Головою комісії обрано члена Вищої ради правосуддя Олега Кандзюбу.

Вища рада правосуддя просить Кабмін врахувати кошти на відрядження членів ВРП та оплату членських внесків для участі в різних організаціях

Надання Вищій раді правосуддя статусу спостерігача в Європейській мережі рад правосуддя передбачає закордонні відрядження та оплату членських внесків, але Мінфін не передбачив на це гроші.

  1. У світі

У Фінляндії затримали бойовика із групи «Русич», який воював на Донбасі

12:53, 25 серпня 2023
Бойовик Ян Петровський підозрюється у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях.
У Фінляндії затримали бойовика із групи «Русич», який воював на Донбасі
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У Фінляндії правоохоронці затримали громадянина росії, який підозрюється у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях, передає видання Ilta-Sanomat.

Джерело стверджує, що 36-річний чоловік підозрюється в участі у терористичному угрупуванні у Луганській та Донецькій областях з червня 2014 року до серпня 2015 року. Україна звернулася із запитом про його екстрадицію.

Справу росіянина 25 серпня розглядатиме окружний суд Іта-Уусімаа. Чи можна буде екстрадувати чоловіка на запит України, вирішать згодом.

У виданні також додають, що на затриманого було накладено заборону на в'їзд до Фінляндії.

За даними російських ЗМІ, йдеться про командира ДШРГ «Русич» Яна Петровського, якого пов'язують із ПВК «Вагнер».

Раніше ми писали, що У Києві судили бойовика, який воював на боці «днр».

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова