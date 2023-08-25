У Фінляндії затримали бойовика із групи «Русич», який воював на Донбасі

Бойовик Ян Петровський підозрюється у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях.

У Фінляндії правоохоронці затримали громадянина росії, який підозрюється у скоєнні терористичних злочинів у Донецькій та Луганській областях, передає видання Ilta-Sanomat.

Джерело стверджує, що 36-річний чоловік підозрюється в участі у терористичному угрупуванні у Луганській та Донецькій областях з червня 2014 року до серпня 2015 року. Україна звернулася із запитом про його екстрадицію.

Справу росіянина 25 серпня розглядатиме окружний суд Іта-Уусімаа. Чи можна буде екстрадувати чоловіка на запит України, вирішать згодом.

У виданні також додають, що на затриманого було накладено заборону на в'їзд до Фінляндії.

За даними російських ЗМІ, йдеться про командира ДШРГ «Русич» Яна Петровського, якого пов'язують із ПВК «Вагнер».

Раніше ми писали, що У Києві судили бойовика, який воював на боці «днр».

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