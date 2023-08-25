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Mastercard та Binance припиняють співпрацю по криптокарткам

19:52, 25 серпня 2023
Представник Mastercard відмовився коментувати, чому програма Binance завершується або хто прийняв це рішення.
Mastercard та Binance припиняють співпрацю по криптокарткам
Джерело фото: coingape.com
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Платіжна система Mastercard  і криптобіржа Binance закінчать чотири програми криптокарток в Аргентині, Бразилії, Колумбії та Бахрейні з 22 вересня.

Про це повідомив речник Mastercard, передає «Reuters».

Картки Binance дозволяють користувачам здійснювати платежі в традиційних валютах за рахунок своїх криптовалютних запасів на біржі.

На веб-сайті Mastercard також зазначено партнерство з криптобіржами, включаючи Gemini. Це рішення не вплине на жодну з інших програм криптокарток Mastercard, зазначив речник.

В ЗМІ пишуть, що Binance стикається з юридичними та нормативними проблемами. У червні регулятори США подали до суду на криптобіржу та її генерального директора Чанпена Чжао за нібито використання «мережі обману». У Binance заявили, що будуть «рішуче» захищатися.

Керівник відділу криптографії та блокчейну Mastercard Радж Дхамодхаран сказав у квітні, що компанія шукає більше партнерства з криптокомпаніями. Він відмовився коментувати конкретно Binance, але сказав, що будь-яка карткова програма «проходить повну належну перевірку» та постійно контролюється.

Представник Mastercard відмовився коментувати, чому програма Binance завершується або хто прийняв це рішення.

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