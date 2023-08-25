Mastercard и Binance прекращают сотрудничество по криптокарткам

Представитель Mastercard отказался комментировать, почему программа Binance завершается или кто принял это решение.

Источник фото: coingape.com

Платежная система Mastercard и криптобиржа Binance завершат четыре программы криптокарток в Аргентине, Бразилии, Колумбии и Бахрейне с 22 сентября.

Об этом сообщил представитель Mastercard, передает «Reuters».

Карточки Binance позволяют пользователям совершать платежи в традиционных валютах за счет своих криптовалютных запасов на бирже.

На веб-сайте Mastercard также отмечено партнерство с криптобиржами, включая Gemini. Это решение не повлияет ни на одну из других программ криптокарток Mastercard, отметил спикер.

В СМИ пишут, что Binance сталкивается с юридическими и нормативными проблемами. В июне регуляторы США подали в суд на криптобиржу и ее генерального директора Чанпена Чжао якобы за использование «сети обмана». В Binance заявили, что будут «решительно» защищаться.

Руководитель отдела криптографии и блокчейна Mastercard Радж Дхамодхаран сказал в апреле, компания ищет больше партнерства с криптокомпаниями. Он отказался комментировать конкретно Binance, но сказал, что любая карточная программа «проходит полную проверку» и постоянно контролируется.

Представитель Mastercard отказался комментировать, почему программа Binance завершается или кто принял это решение.

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