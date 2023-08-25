Кабмин провел заседание: какие решения приняли 25 августа

Внесены изменения в постановление КМУ о суммах и составе командировочных расходов государственных служащих, а также в Порядок содержания военнопленных.

Фото: kmu.gov.ua

Кабинет министров в пятницу, 25 августа, провел заседание. Какие решения были приняты, сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

— Внесено зміни до Положення про Міністерство цифрової трансформації України. Визначено, що Міністерство цифрової трансформації України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері робототехніки та роботизації. Передбачено, що Мінцифри відповідно до покладених на нього завдань сприяє розвитку галузі робототехніки в Україні та координує в межах своїх повноважень проекти з вітчизняного виробництва безпілотних систем.

— Затверджено, на виконання ЗУ «Про управління відходами», Порядок проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів. Порядок визначає процедуру підготовки та проведення конкурсу з визначення субʼєктів господарювання на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів відповідно до правил благоустрою населеного пункту, регіональних та місцевих планів управління відходами на відповідній території територіальної громади за територіальним принципом та/або за видами побутових відходів. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 16.11.2011 N 1173 «Питання надання послуг з вивезення побутових відходів».

— Внесено зміни до Національного переліку основних лікарських засобів. Доповнено окремі розділи Національного переліку новими позиціями щодо тих лікарських засобів, відносно яких проведено державну оцінку медичних технологій та надано висновок уповноваженого органу з державної оцінки медичних технологій з рекомендаціями про включення лікарського засобу до Національного переліку.

— Внесено зміни до Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу. Зокрема, продовжено покладені на субʼєктів ринку природного газу відповідно до Положення спеціальні обовʼязки до 15.04.2024.

— Внесено зміни до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку. Урегульовано питання подання заяви про отримання ліцензії та відповідних документів з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у разі їх наявності, субʼєктами господарювання, місце провадження діяльності яких знаходиться в межах території можливих бойових дій, території активних бойових дій, перелік яких затверджує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Визначено можливість подання заяви про переоформлення ліцензії у разі виникнення підстав для її переоформлення у звʼязку з приватизацією єдиного майнового комплексу державного або комунального підприємства.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 02.06.2021 N 573 «Про функціонування Державного аграрного реєстру», зокрема, до Порядку ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру та Переліку відомостей Державного аграрного реєстру. Передбачено створення прозорих, відкритих та доступних онлайн сервісів держави для кожного учасника аграрного ринку, а також удосконалення процедури ведення та адміністрування Державного аграрного реєстру. Доповнено перелік відомостей виробників сільськогосподарської продукції, які автоматично завантажуються до ДАР в порядку електронної інформаційної взаємодії з іншими державними інформаційними ресурсами, відомостями про межі земельної ділянки у векторному вигляді, про фінансову звітність, про відкритті виконавчі провадження тощо.

— Внесено зміни до Порядку тримання військовополонених. Передбачено, що у період воєнного стану в Україні та протягом 2 років після його припинення чи скасування табори для тримання військовополонених виконують функції виправних колоній щодо військовополонених, засуджених до позбавлення волі на певний строк або до довічного позбавлення волі.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів». Виключено норми щодо відшкодування витрат на відрядження лише на підставі оригіналів підтвердних документів та передбачено можливість подання таких документів у паперовій та електронній формах. Встановлено, що звіт про використання коштів, виданих на відрядження, разом із підтвердними документами працівник зобовʼязаний подати до закінчення пʼятого банківського дня, що настає за днем прибуття до місця постійної роботи. У зазначений строк також повертається сума надміру витрачених коштів. У разі, коли відряджений працівник отримав аванс на службове відрядження готівкою, він подає звіт про використання коштів, виданих на відрядження, і повертає суму надміру витрачених коштів до закінчення третього банківського дня, що настає за днем прибуття до місця постійної роботи.

— Внесено зміни до постанови КМУ від 28.12.2016 N 1038 «Про умови оплати праці журналістів державних і комунальних засобів масової інформації». Приведено термінологію постанови у відповідність до ЗУ «Про медіа» та ЗУ «Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста». Поширено перелік посад журналістів державних і комунальних засобів масової інформації, які прирівнюються до посад керівних працівників, спеціалістів секретаріату (апарату) відповідного органу державної влади або органу місцевого самоврядування розділу «Субʼєкти у сфері друкованих медіа та онлайн-медіа, засновниками (співзасновниками) яких є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України» на Міноборони.

— Визнано такими, що втратили чинність постанову КМУ від 20.01.1998 N 65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» та постанови КМУ, якими до неї вносилися зміни, у звʼязку з втратою актуальності через зміни у законодавстві.

— Установлено, що на період воєнного стану працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з державного бюджету, які безпосередньо виконують обовʼязки та завдання, виплачується щомісячна надбавка за роботу з особливими умовами праці за фактично відпрацьований час: на територіях можливих бойових дій, включених до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, для яких не визначена дата припинення можливості бойових дій, у граничному розмірі 50 відсотків посадового окладу; на територіях активних бойових дій, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій, у граничному розмірі 100 відсотків посадового окладу. Працівникам надавачів соціальних послуг комунального сектору, що розташовані та безпосередньо надають соціальні послуги відповідно до частини третьої ст. 16 ЗУ «Про соціальні послуги» (за місцем проживання/перебування їх отримувачів (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем перебування отримувача соціальних послуг поза межами місця проживання та приміщення надавача соціальних послуг, у тому числі на вулиці) на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (дата припинення можливих бойових дій), виплачується надбавка за фактично відпрацьований час у граничному розмірі 100 відсотків посадового окладу. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 05.09.2018 N 708 «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції, працівників, які залучаються до здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також працівників державних і комунальних установ, закладів, організацій, які фінансуються з бюджету і розміщені в населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення».

— Внесено зміни до переліку органів ліцензування. Визначено НКЦПФР ліцензіатом за видом господарської діяльності «професійна діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках», а для Національної ради з питань телебачення і радіомовлення уточнено вид господарської діяльності у сфері медіа, відповідно до ЗУ «Про медіа». Для Міндовкілля уточнено вид господарської діяльності «виробництво особливо небезпечних хімічних речовин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України» відповідно до ЗУ «Про управління відходами». Посередництво у працевлаштуванні за кордоном виключено з переліку видів господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню Мінекономіки.

— Затверджено Порядок видачі або відмови у видачі, переоформлення, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин та контролю за їх використанням, та форму заяви про видачу підтвердження на ввезення в Україну зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, для селекційних, дослідних робіт і експонування та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу сортів рослин, не внесених до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні. Визнано такою, що втратила чинність, постанову КМУ від 05.10.2016 N 691 «Про затвердження Порядку видачі або відмови у видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання підтвердження на ввезення в Україну та вивезення з України зразків насіння і садивного матеріалу, не внесеного до Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні, та/або до Переліку сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, для селекційних, дослідних робіт і експонування».

— Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Національному антикорупційному бюро на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків у сумі 224 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків споживання за програмою «Забезпечення діяльності Національного антикорупційного бюро України» та встановлення обсягу видатків розвитку за зазначеною програмою з метою належного забезпечення функціонування системи електронного кримінального провадження «іКейс».

— Здійснено у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству охорони здоровʼя на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків за програмою «Спеціалізована медична допомога, що надається закладами охорони здоровʼя наукових установ та закладів вищої освіти» шляхом зменшення обсягу видатків споживання на суму 1 млн. 500 тис. гривень та збільшення на зазначену суму обсягу видатків розвитку з метою відновлення захисної споруди цивільного захисту (цивільної оборони) одного з науково-практичних центрів МОЗ України.

— Виділено Міністерству у справах ветеранів на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 1 млн. 300 тис. гривень для виплати одноразової грошової допомоги члену сімʼї волонтера, який загинув під час надання волонтерської допомоги в районі здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією РФ проти України.

— Здійснено в межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству у справах ветеранів на 2023 рік у загальному фонді державного бюджету, перерозподіл видатків.

Зменшено обсяг видатків розвитку за бюджетною програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і

оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-21 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують поліпшення житлових умов» на 1 млн. 375, 943 тис. гривень. Затверджено розподіл відповідної субвенції у 2023 році в обсязі 1 млрд. 259 млн. 819, 074 тис. гривень. Збільшено обсяг видатків розвитку за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених пунктами 2-5 частини першої статті 101 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звʼязку з військовою агресією

Російської Федерації проти України, визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, та які потребують поліпшення житлових умов» на 1 млн. 375, 943 тис. гривень. Затверджено розподіл цієї субвенції у 2023 році в обсязі 36 млн. 257, 793 тис. гривень.

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