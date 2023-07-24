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У Києві судили бойовика, який воював на боці «днр»

21:43, 24 липня 2023
Обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.
У Києві судили бойовика, який воював на боці «днр»
Джерело фото: Київська міська прокуратура
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Рішенням Солом’янського районного суду до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав уродженець Донецької області за обвинуваченням у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та участі у заборонених збройних формуваннях, – повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

«Так, Київська міська прокуратура у червні 2023 року направила до суду обвинувальні акти відносно шести чоловіків, які після повномасштабного військового вторгнення рф в Україну, в період 2022-2023 років перейшли на бік ворога та брали участь у незаконних збройних формуваннях так званих «лднр». Злочинна діяльність бойовиків була припинена в середині травня 2023 року військовослужбовцями Збройних Сил України на території Донецької та Луганської областей. Обвинувачені перебувають під вартою», – йдеться у повідомленні.

Прокуратура довела в суді, що один з обвинувачених, громадянин України, в грудні 2022 року, перебуваючи в тимчасово окупованому Донецьку, добровільно підписав контракт на проходження військової служби у НЗФ так званої «днр». Чоловік був призначений на посаду стрільця «спецпідрозділу «шторм» народної міліції днр», який створений, підпорядкований, керований та фінансований рф.

Діючи у складі різних підрозділів на території міст Донецьк та Іловайськ, обвинувачений проводив облаштування вогневих позицій для здійснення збройного опору ЗСУ та здійснював окупацію та охорону захоплених територій України.

Розгляд обвинувальних актів відносно інших обвинувачених триває.

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