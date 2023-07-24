В Киеве судили боевика, воевавшего на стороне «днр»

Обвиняемый признан виновным и назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Решением Соломенского районного суда до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества получил уроженец Донецкой области по обвинению в государственной измене, совершенной в условиях военного положения, и участия в запрещенных вооруженных формированиях, сообщает прессслужба Киевской городской прокуратуры.

«Так, Киевская городская прокуратура в июне 2023 года направила в суд обвинительные акты в отношении шести мужчин, которые после полномасштабного военного вторжения России в Украину, в период 2022-2023 годов перешли на сторону врага и участвовали в незаконных вооруженных формированиях так называемых «лднр». Преступная деятельность боевиков была прекращена в середине мая 2023 военнослужащими Вооруженных Сил Украины на территории Донецкой и Луганской областей. Обвиняемые находятся под стражей», – говорится в сообщении.

Прокуратура доказала в суде, что один из обвиняемых гражданин Украины в декабре 2022 года, находясь во временно оккупированном Донецке, добровольно подписал контракт на прохождение военной службы в НВФ так называемой «днр». Мужчина был назначен на должность стрелка «спецподразделения «шторм» народной милиции днр», созданный, подчиненный, управляемый и финансируемый рф.

Действуя в составе разных подразделений на территории городов Донецка и Иловайска, обвиняемый проводил обустройство огневых позиций для осуществления вооруженного сопротивления ВСУ и осуществлял оккупацию и охрану захваченных территорий Украины.

Рассмотрение обвинительных актов в отношении других обвиняемых продолжается.

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