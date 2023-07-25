Угнал машину для разбора на запчасти: в Киеве задержали автовора, фото

Злоумышленник разбил стекло и повредив замок зажигания завладел автомобилем с целью разбора на запчасти.

Полиция Киева сообщила, что задержала мужчину, угнавшего автомобиль «ВАЗ». Инцидент произошел на проспекте Берестейском в Святошинском районе столицы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

По словам начальника отделения расследования преступлений, совершенных в сфере транспорта Дмитрия Довбаша, правоохранителям далось установить движение злоумышленника на угнанном автомобиле.

«Проведя первоочередные следственные действия, мы выяснили, что к преступлению причастен 31-летний уроженец Киевщины. Злоумышленник разбил стекло со стороны пассажирского сиденья, повредил замок зажигания и завел двигатель. Отогнав ВАЗ в гаражный бокс на левом берегу Киева, фигурант начал разбирать его на запчасти», - сказал он.

Нарушителю уже сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. Суд избрал задержанному меру пресечения – круглосуточный домашний арест. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Досудебное расследование завершено, а материалы уголовного производства вместе с доказательной базой переданы в Святошинский районный суд для рассмотрения дела по существу.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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