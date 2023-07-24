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  1. В Украине

Ночной побег за границу отменяется: «бизнесмену»-перевозчику грозит тюрьма

21:24, 24 июля 2023
Водитель пообещал доставить двух пассажиров призывного возраста в Румынию за 7400 долларов США.
Ночной побег за границу отменяется: «бизнесмену»-перевозчику грозит тюрьма
Источник фото: Государственная пограничная служба Украины
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Ночью на границе с Румынией в результате неудачного побега правоохранители задержали трех беглецов призывного возраста, сообщает прессслужба Государственной пограничной службы Украины.

Пограничники пытались остановить легковой автомобиль для проверки. Однако водитель проигнорировал требование правоохранителей об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение в сторону границы. В результате преследования авто остановили. В нем находились три гражданина Украины призывного возраста. Все они – жители Черновицкой области.

Правоохранители выяснили, что водитель обещал своим пассажирам в обход пунктов пропуска доставить их в Румынию за денежное вознаграждение в 3700 долларов США с каждого.

Теперь «бизнесмену» грозит уголовная ответственность по статье 332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу». Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины карается лишением свободы сроком от двух до пяти лет с конфискацией транспортных или других средств совершения преступления.

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