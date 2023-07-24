Нічна втеча за кордон скасовується: «бізнесмену»-перевізнику загрожує в’язниця

Водій пообіцяв доправити двох пасажирів призовного віку до Румунії за 7400 доларів США.

Джерело фото: Державна прикордонна служба України

Уночі на кордоні з Румунією в результаті невдалої втечі, правоохоронці затримали трьох втікачів призовного віку, – повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що прикордонники намагалися зупинити легковий автомобіль для перевірки. Проте, водій проігнорував вимогу правоохоронців про зупинку і, збільшивши швидкість, продовжив рух в бік кордону. В результаті переслідування, авто зупинили. В ньому знаходилося троє громадян України призовного віку. Всі вони – мешканці Чернівецької області.

Правоохоронці з’ясували, що водій обіцяв своїм пасажирам в обхід пунктів пропуску доставити їх до Румунії за грошову винагороду в 3700 доларів США з кожного.

Тепер «бізнесмену» загрожує кримінальна відповідальність за статтею 332 Кримінального кодексу України «Незаконне переправлення осіб через державний кордон». Незаконне переправлення осіб через державний кордон України карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину.

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