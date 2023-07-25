$6 000 за незаконний перетин кордону ухилянтом під виглядом волонтера: викрито організатора

Організатором схеми з переправляння ухилянтів за кордон виявилась мешканка Червонограда.

Правоохоронці викрили та повідомили про підозру мешканці Червонограда за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). Про це інформує Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрювана під час дії воєнного стану сприяла у незаконному перетині осіб через державний кордон України.

«За грошову винагороду вона обіцяла військовозобов’язаному виготовити пакет фіктивних документів. На підставі яких про особу вносилась інформація до системи «Шлях», як про потенційного волонтера. Відповідно це надало йому право виїхати з України в умовах воєнного стану.

Також жінка на власному автомобілі підвозила «клієнта» до державного кордону та надавала поради щодо поведінки під час його перетину», - сказано у повідомленні.

За свої послуги жінка брала 6 000 доларів США.

По дорозі до кордону зловмисницю затримали в порядку ст. 208 КПК України після одержання нею грошових коштів. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються інші причетні особи.

За клопотанням прокурора жінці обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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