Наразі невідомо, хто представлятиме ДСА на спільній з міжнародними проектами конференції щодо гендерних підходів

Наразі невідомо, хто буде представляти ДСА на конференції з гендерних підходів, що проводиться за підтримки проектів ПРАВО-JUSTICE і Програми USAID.

На 25 липня Державна судова адміністрація підтримки Проєкту ЄС «ПРАВО-JUSTICE II» і Програми USAID «Справедливість для всіх» планувала проведення онлайн-конференції: «Впровадження гендерного підходу в систему правосуддя». Про це повідомляється на сайті ДСА.

Як зазначалося на сайті ДСА, захід сприятиме обговоренню питань щодо впровадження ґендерного підходу в діяльність установ системи правосуддя України, організації судових процесів у ґендерно чутливих справах та протидії сексуальним домаганням й іншим формам неадекватної поведінки в судах з урахуванням кращого міжнародного досвіду.

Наразі невідомо, хто буде представляти ДСА на даному заході.

Нагадаємо, раніше ДСА повідомляла, що проект ЄС «Підтримка реформ та цифровізації сектору юстиції в Україні (Право-JUSTICE ІІ)» готовий і надалі підтримувати Державну судову адміністрацію України в запровадженні новацій у судах. На цьому наголосила керівниця проєкту Оксана Цимбрівська під час робочої зустрічі 21 червня 2023 року з делегацією представників ЄС Голови ДСА України Олексія Сальнікова.

Також нагадаємо, 24 липня НАБУ і САП викрили голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова на підбурюванні до надання неправомірної вигоди суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

Автор: Наталя Мамченко

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