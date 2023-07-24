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Чи має право на податкову соціальну пільгу фізична особа, яка працює неповний робочий день

15:41, 24 липня 2023
Така особа має право на податкову соціальну пільгу, але за однієї умови.
Чи має право на податкову соціальну пільгу фізична особа, яка працює неповний робочий день
Зображення: freepik.com
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У Головному управлінні ДПС у Запорізькій області розповіли, чи може отримати фізична особа, яка працює неповний робочий день, податкову соціальну пільгу.

Так, там зазначили, що така особа, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.

«Відповідно до пункту 169.1 статті 169 ПКУ платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень», - сказано у повідомленні.

В управлінні зазначають, що у 2023 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить до 3760,00 грн. (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 2684,00 грн. х 1,4), у 2022 році – 3470,00 грн. (2481,00 грн. х 1,4), у 2021 році – 3180,00 грн. (2270,00 грн. х 1,4).

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