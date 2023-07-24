Чи чекатиме поїзд з Перемишля українців, що спізнюються – пояснення УЗ

В Укрзалізниці назвали пасажирам можливі варіанти.

Для українців польська залізнична станція Перемишль стала одним з основних хабів для пересадки. Однак, що чекати пасажирам, якщо їхній поїзд до Перемишля запізнився, і вони не встигають пересаджуватись на потяг до України, – розповів український залізничний оператор, пише avianews.com.

«Укрзалізниця робить все можливе, щоб забезпечити пасажирам можливість дістатися кінцевого пункту призначення. Диспетчери разом із іноземними колегами контролюють процес», – йдеться у повідомленні.

У пресслужбі залізничного оператора зазначили, що якщо пасажири запізняться на український потяг з вини іноземних залізниць, Укрзалізниця може затримати відправлення поїзда до України. Або ж Укрзалізниця може посадити пасажирів, що запізнилися, на інший поїзд в Україну за тими ж квитками.

Раніше ми розповідали, як дістатися місця призначення пасажирам, які їдуть потягом з Відня до Києва і навпаки.

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