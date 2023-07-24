Будет ли ждать поезд из Перемышля опаздывающих украинцев – объяснение УЗ

В Укрзализныце назвали пассажирам возможные варианты.

Для украинцев польская железнодорожная станция Перемышль стала одним из основных хабов для пересадки. Однако, что ждать пассажирам, если их поезд в Перемышль опоздал, и они не успевают пересаживаться на поезд в Украину, – рассказал украинский железнодорожный оператор, пишет avianews.com.

«Укрзализныця делает все возможное, чтобы обеспечить пассажирам возможность добраться до конечного пункта назначения. Диспетчеры вместе с иностранными коллегами контролируют процесс», – говорится в сообщении.

В пресс-службе железнодорожного оператора отметили, что если пассажиры опоздают на украинский поезд по вине иностранных железных дорог, Укрзализныця может задержать отправление поезда в Украину. Или же Укрзализныця может посадить опоздавших пассажиров на другой поезд в Украину по тем же билетам.

Раньше мы рассказывали, как добраться до места назначения пассажирам, которые едут поездом из Вены в Киев и наоборот.

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