В ПФУ объяснили, можно ли платить добровольный пенсионный взнос за заключенное лицо

Платить добровольные страховые взносы можно за любого человека, который отвечает требованиям.

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В Пенсионном фонде Украины рассказали, можно ли платить добровольный пенсионный взнос за заключенное лицо.

Так, там подчеркнули, что платить добровольные страховые взносы можно за любого человека, который:

достигл 16-летнего возраста;

не является пенсионером;

значится в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Напомним, что мы писали, как уплатить добровольные взносы за несколько человек.

Кроме того, мы рассказывали, можно ли платить добровольные взносы за ребенка, которому назначена пенсия в случае потери кормильца.

А также, можно ли уплатить добровольные взносы за несколько месяцев, чтобы не терять стаж, если уволились с предыдущей работы, а на новую еще не устроились.

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