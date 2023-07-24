У ПФУ пояснили, чи можна сплачувати добровільний пенсійний внесок за ув’язнену особу

Сплачувати добровільні страхові внески можна за будь-яку людину, яка відповідає вимогам.

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У Пенсійному фонді України розповіли, чи можна сплачувати добровільний пенсійний внесок за ув’язнену особу.

Так, там наголосили, що сплачувати добровільні страхові внески можна за будь-яку людину, яка:

досягла 16-річного віку;

не є пенсіонером;

значиться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Нагадаємо, що ми писали, як сплатити добровільні внески за кількох осіб.

Крім того, ми розповідали, чи можна сплачувати добровільні внески за дитину, якій призначена пенсія у разі втрати годувальника.

А також, чи можна сплатити добровільні внески за кілька місяців, щоб не втрачати стаж, якщо звільнилися з попередньої роботи, а на нову ще не влаштувалися.

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