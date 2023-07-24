Имеет ли право на налоговую социальную льготу физическое лицо, которое работает неполный рабочий день

Такое лицо имеет право на налоговую социальную льготу, но при одном условии.

Изображение: freepik.com

В Главном управлении ГНС в Запорожской области рассказали, может ли получить физическое лицо, работающее неполный рабочий день, налоговую социальную льготу.

Так, там отметили, что такое лицо, имеет право на налоговую социальную льготу при условии, если размер его заработной платы не превышает предельного размера для получения налоговой социальной льготы.

«Согласно пункту 169.1 статьи 169 НКУ плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы (других приравненных к ней в соответствии с законодательством выплат, компенсаций и вознаграждений), если его размер не превышает суммы, которая равняется размеру месячного прожиточного минимума, действующего для трудоспособного лица на 1 января отчетного налогового года, умноженного на 1,4 и округленного до ближайших 10 гривен», - говорится в сообщении.

В управлении отмечают, что в 2023 году размер заработной платы, дающей право на налоговую социальную льготу, составляет до 3760,00 грн (прожиточный минимум на трудоспособное лицо в размере 2684,00 грн х 1,4), в 2022 году – 3470,00 грн (2481,00 грн х 1,4), в 2021 году – 3180,00 грн (2270,00 грн х 1,4).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.