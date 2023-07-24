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Пока неизвестно, кто будет представлять ГСА на совместной с международными проектами конференции по гендерным подходам

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Пока неизвестно, кто будет представлять ГСА на совместной с международными проектами конференции по гендерным подходам

13:35, 24 июля 2023
Пока неизвестно, кто будет представлять ГСА на конференции по гендерным подходам, проводимой при поддержке проектов ПРАВО-JUSTICE и Программы USAID.
Пока неизвестно, кто будет представлять ГСА на совместной с международными проектами конференции по гендерным подходам
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На 25 июля Государственная судебная администрация при поддержке Проекта ЕС "ПРАВО-JUSTICE II" и Программы USAID "Справедливость для всех" планировала проведение онлайн-конференции: "Внедрение гендерного подхода в систему правосудия". Об этом сообщается на сайте ГСА.

Как отмечалось на сайте ГСА, мероприятие будет способствовать обсуждению вопросов внедрения гендерного подхода в деятельность учреждений системы правосудия Украины, организации судебных процессов по гендерно чувствительным делам и противодействия сексуальным домогательствам и другим формам неадекватного поведения в судах с учетом лучшего международного опыта.

Пока неизвестно, кто будет представлять ГСА на данном мероприятии.

Напомним, ранее ГСА сообщала, что проект ЕС «Поддержка реформ и цифровизации сектора юстиции в Украине (Право-JUSTICE II)» готов и дальше поддерживать Государственную судебную администрацию Украины во внедрении новаций в судах. Об этом заявила руководительница проекта Оксана Цимбривская во время рабочей встречи 21 июня 2023 года с делегацией представителей ЕС Председателя ГСА Украины Алексея Сальникова.

Также напомним, 24 июля НАБУ и САП разоблачили главу Государственной судебной администрации Украины Алексея Сальникова на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия.

Автор: Наталя Мамченко

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