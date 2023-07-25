$6 000 за незаконное пересечение границы уклонистом под видом волонтера: разоблачен организатор

Организатором схемы по переправке уклонистов за границу оказалась жительница Червонограда.

Правоохранители разоблачили и сообщили о подозрении жительнице Червонограда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемая во время действия военного положения способствовала незаконному пересечению лиц через государственную границу Украины.

«За денежное вознаграждение она обещала военнообязанному изготовить пакет фиктивных документов. На основании которых о личности вносилась информация в систему «Шлях», как о потенциальном волонтере. Соответственно, это предоставило ему право выехать из Украины в условиях военного положения.

Также женщина на собственном автомобиле подвозила «клиента» к государственной границе и давала советы по поведению во время ее пересечения», - говорится в сообщении.

За свои услуги женщина брала 6000 долларов США.

На пути к границе злоумышленницу задержали в порядке ст. 208 УПК Украины после получения ею денежных средств. В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются другие причастные лица.

По ходатайству прокурора женщине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

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