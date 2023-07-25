Викрав машину для розбору на запчастини: у Києві затримали автокрадія, фото

Зловмисник розбив скло та пошкодивши замок запалювання заволодів автівкою з метою розбору на запчастини.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Поліція Києва повідомила, що затримала чоловіка, який викрав автомобіль «ВАЗ». Інцидент стався на проспекті Берестейському у Святошинському районі столиці. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За словами начальника відділення розслідування злочинів скоєних у сфері транспорту Дмитра Довбаша, правоохоронцям далося встановити рух зловмисника на викраденому автомобілі.

«Провівши першочергові слідчі дії ми з’ясували, що до злочину причетний 31-річний уродженець Київщини. Зловмисник розбив скло зі сторони пасажирського сидіння, пошкодив замок запалювання та завів двигун. Відігнаши «ВАЗ» у гаражний бокс на лівому березі Києва, фігурант почав розбирати його на запчастини», - сказав він.

Порушнику вже повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. Суд обрав затриманому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років.

Наразі досудове розслідування завершено, а матеріали кримінального провадження разом з доказовою базою передано до Святошинського районного суду для розгляду справи по суті.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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