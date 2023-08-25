В Финляндии задержали боевика из группы «Русич», который воевал на Донбассе

Боевик Ян Петровский подозревается в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях.

В Финляндии правоохранительные органы задержали гражданина рф, который подозревается в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях, передает издание Ilta-Sanomat.

Источник утверждает, что 36-летний мужчина подозревается в участии в террористической группировке в Луганской и Донецкой областях с июня 2014 года по август 2015 года. Украина обратилась с запросом о его экстрадиции.

Дело россиянина 25 августа будет рассматривать окружной суд Ита-Уусимаа. Можно ли будет экстрадировать мужчину по запросу Украины, решат впоследствии.

В издании также добавляют, что на задержанного был наложен запрет на въезд в Финляндию.

По данным российских СМИ, речь идет о командире ДШРГ «Русич» Яне Петровского, которого связывают с ЧВК «Вагнер».

Ранее в Киеве судили боевика, воевавшего на стороне «днр».

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