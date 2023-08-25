Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
ВАКС выбирает меру пресечения первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому, видео

Первому заместителю министра агрополитики Тарасу Высоцкому избирают меру пресечения.

Кабмин внес изменения относительно командировок государственных служащих

Правительство внесло изменения в постановление о суммах и составе командировочных расходов государственных служащих.

Доступ к Реестру арестованных активов официально открыт, - АРМА

Реестр состоит из открытой части, доступной для каждого заинтересованного лица, и закрытой, предназначенной для правоохранителей.

На зарплаты дисциплинарным инспекторам в 2024 году необходимо 50 млн грн, — ВСП

Должностной оклад руководителя Службы составит более 100 тысяч грн, а дисциплинарного инспектора – около 80 тысяч, но Минфин не учел эту потребность в предельных расходах на 2024 год.

Конкурсная комиссия по избранию руководителя Службы судебной охраны определилась с главой

Председателем комиссии избран член Высшего совета правосудия Олег Кандзюба.

  1. В мире

В Финляндии задержали боевика из группы «Русич», который воевал на Донбассе

12:53, 25 августа 2023
Боевик Ян Петровский подозревается в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях.
В Финляндии задержали боевика из группы «Русич», который воевал на Донбассе
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Финляндии правоохранительные органы задержали гражданина рф, который подозревается в совершении террористических преступлений в Донецкой и Луганской областях, передает издание Ilta-Sanomat.

Источник утверждает, что 36-летний мужчина подозревается в участии в террористической группировке в Луганской и Донецкой областях с июня 2014 года по август 2015 года. Украина обратилась с запросом о его экстрадиции.

Дело россиянина 25 августа будет рассматривать окружной суд Ита-Уусимаа. Можно ли будет экстрадировать мужчину по запросу Украины, решат впоследствии.

В издании также добавляют, что на задержанного был наложен запрет на въезд в Финляндию.

По данным российских СМИ, речь идет о командире ДШРГ «Русич» Яне Петровского, которого связывают с ЧВК «Вагнер».

Ранее в Киеве судили боевика, воевавшего на стороне «днр».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Юрій Бориславський
    Юрій Бориславський
    голова Залізничного районного суду м. Львова