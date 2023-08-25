Підроблені довідки для виїзду за кордон за $4000: у Києві голові ВЛК повідомлено про підозру

До схеми було залучено 9 осіб, у тому числі працівники медустанов та члени військово-лікарських комісій.

Фото: Офіс Генпрокурора

У Києві голові військово-лікарської комісії Подільського територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомлено про підозру у підробленні довідок для виїзду військовозобов’язаних за кордон. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, підозрюваний разом із спільниками допомагав виготовляти довідки про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку. В подальшому ці документи були підставою для перетину державного кордону України.

Вартість послуги з виготовлення фальсифікованих медичних документів становила від 3 до 4 тис доларів з людини.

«Загалом до схеми були залучені 9 осіб, які підшуковували охочих уникнути мобілізації, а також особи, які безпосередньо виготовляли пакет необхідних документів – працівники медичних установ столиці, члени військово-лікарських комісій.

Вони організовували підготовку та видачу чоловікам призовного віку документів з фальшивими діагнозами для визнання їх непридатними для військової служби», — йдеться у повідомленні.

Діяльність групи була викрита під час підготовки пакету документів для трьох чоловіків призовного віку та одержання від них грошових коштів.

За результатами слідчих дій у лютому 2023 року голові ВЛК Оболонського ТЦК та СП, а також 6 лікарям повідомили про підозру у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон України, у тому числі трьом з них - у складі організованої групи.

Під час подальшого розслідування правоохоронці встановили причетність до цього кримінального правопорушення голови ВЛК Подільського ТЦК та СП у м. Києві.

Фото: Офіс Генпрокурора

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