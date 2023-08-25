ВРП затвердила Щорічну доповідь за 2022 рік «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні»

Доповідь містить огляд основних проблемних питань щодо нормативно-правового забезпечення у сфері правосуддя та дотримання гарантій суддівської незалежності

Вища рада правосуддя повідомила, що на засіданні 24 серпня затвердила Щорічну доповідь «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» за 2022 рік. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

Зазначається, що доповідь про стан забезпечення незалежності суддів в Україні містить огляд основних проблемних питань щодо нормативно-правового забезпечення у сфері правосуддя, дотримання гарантій суддівської незалежності, а також аналіз випадків втручання у діяльність суддів щодо здійснення правосуддя, висвітлює актуальні питання суддівської незалежності та шляхи її посилення.

«Підготовка Щорічної доповіді про стан забезпечення незалежності суддів в Україні є одним із завдань Вищої ради правосуддя, передбачених законом «Про Вищу раду правосуддя».

Цей документ закладає підвалини для подальшого вдосконалення законодавства щодо забезпечення сталого функціонування судової влади», - сказано у повідомленні.

Крім того, Щорічна доповідь висвітлює актуальні проблемні питання судової влади України. Так, в ній зазначено, що серед пріоритетних проблем, що потребують нагального вирішення – нестача суддів, що здійснюють правосуддя, дефіцит працівників апаратів судів, відновлення зруйнованих судів та належних умов їх діяльності, недостатнє фінансове забезпечення, розблокування дисциплінарної процедури стосовно суддів та необхідність підсилення суддівської підзвітності, використання електронного судочинства.

У ВРП додали, що щорічна доповідь за 2022 рік «Про стан забезпечення незалежності суддів в Україні» буде оприлюднена на вебсайті Вищої ради правосуддя та на інформаційному вебпорталі «Судова влада України».

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя визначить кількість суддів у місцевих та апеляційних судах.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.