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ВСП утвердил Ежегодный доклад за 2022 год «О состоянии обеспечения независимости судей в Украине»

10:18, 25 августа 2023
Доклад содержит обзор основных проблемных вопросов нормативно-правового обеспечения в сфере правосудия и соблюдения гарантий судейской независимости.
ВСП утвердил Ежегодный доклад за 2022 год «О состоянии обеспечения независимости судей в Украине»
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Высший совет правосудия сообщил, что на заседании 24 августа утвердил Ежегодный доклад «О состоянии обеспечения независимости судей в Украине» за 2022 год. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

Отмечается, что доклад о состоянии обеспечения независимости судей в Украине содержит обзор основных проблемных вопросов нормативно-правового обеспечения в сфере правосудия, соблюдения гарантий судейской независимости, а также анализ случаев вмешательства в деятельность судей по осуществлению правосудия, освещает актуальные вопросы судейской независимости и пути ее усиление.

«Подготовка Ежегодного доклада о состоянии обеспечения независимости судей в Украине является одной из задач Высшего совета правосудия, предусмотренных законом «О Высшем совете правосудия».

Этот документ закладывает фундамент для дальнейшего совершенствования законодательства по обеспечению устойчивого функционирования судебной власти», - говорится в сообщении.

Кроме того, Ежегодный доклад освещает актуальные проблемные вопросы судебной власти Украины. Так, в нем указано, что среди приоритетных проблем, требующих неотложного решения – недостаток судей, осуществляющих правосудие, дефицит работников аппаратов судов, восстановление разрушенных судов и надлежащих условий их деятельности, недостаточное финансовое обеспечение, разблокирование дисциплинарной процедуры в отношении судей и необходимость усиления судейской подотчетности, использования электронного судопроизводства

В ВСП добавили, что ежегодный доклад за 2022 год «О состоянии обеспечения независимости судей в Украине» будет обнародован на вебсайте Высшего совета правосудия и на информационном вебпортале «Судебная власть Украины».

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия определит количество судей в местных и апелляционных судах.

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