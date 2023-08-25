Должны ли мобилизованные ФЛП платить единый налог во время войны: ответ

Мобилизированные ФЛП были освобождены от уплаты единого налога с 1 апреля 2022 года по 1 августа 2023 года.

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Государственная налоговая служба разъяснила, должны ли мобилизованные физические лица – предприниматели платить единый налог во время войны.

Законом №3219 внесены изменения с 01.08.2023, в частности, в абз. 1 пп. 9.1 п. 9 подразд. 8 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, согласно которым физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой и второй групп имеют возможность не уплачивать единый налог с 01 апреля 2022 года по 01 августа 2023 года, и к подразделу. 8 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, который дополнен пп. 11, согласно которому установлено, что с 01 августа 2023 года физические лица – предприниматели – плательщики единого налога первой и второй группы, налоговый адрес которых находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации , вправе не уплачивать единый налог за период с первого числа месяца, в котором начались боевые действия на соответствующей территории, возникла возможность боевых действий или началась временная оккупация такой территории, до последнего числа месяца, в котором были завершены такие активные боевые действия, прекращена возможность боевых действий или завершена временная оккупация.

При этом такие лица не заполняют декларацию плательщика единого налога – физического лица – предпринимателя за период, в котором согласно абз. 1 пп. 11 подраздел. 8 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ единый налог не уплачивался.

Даты начала и завершения активных боевых действий, возникновения и прекращения возможности боевых действий или начала и завершения временной оккупации определяются в соответствии с данными Перечня территорий, на которых ведутся (велись) боевые действия или временно оккупированных российской федерацией, утвержденный приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупации Украины от 22.12.2022 г. №309.

Нормы п. 11 подразд. 8 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ не применяются с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором была проведена государственная регистрация изменения местоположения физического лица – предпринимателя на другое, чем указано в абз. 1 п. 11 подразд. 8 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ, территории Украины.

В то же время, временно, на период до прекращения или отмены военного положения на территории Украины, взимание налогов и сборов осуществляется с учетом особенностей, определенных в пп. 69 подраздел. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ.

Согласно абз. 1 пп. 69.1 п. 69 подразд. 10 разд. ХХ «Переходные положения» НКУ в случае отсутствия у налогоплательщика возможности своевременно выполнить свою налоговую обязанность, в частности, соблюдение сроков уплаты налогов и сборов, представление отчетности и/или документов (сообщений), в том числе предусмотренных п. 46.2 НКУ, плательщики налогов освобождаются от предусмотренной НКУ ответственности с обязательным исполнением таких обязанностей в течение шести месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине.

Порядок подтверждения возможности или невозможности исполнения налогоплательщиком обязанностей, определенных в пп. 69.1 пункта 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» НКУ, утвержденный приказом Минфина от 29.07.2022 г. №225.

Порядком №225 определен перечень оснований невозможности исполнения налогоплательщиком – физическим лицом, в том числе самозанятым лицом, налоговых обязанностей, кроме оснований, установленных пп. 102.6.1 – 102.6.5 НКУ, одним из которых является призыв на военную службу во время общей мобилизации, объявленной Указом Президента Украины от 24 февраля 2022 года №65/2022 «Об общей мобилизации», утвержденным Законом Украины от 03 марта 2022 года 2105-IХ (пп. 4 п. 2 разд. ІІ Порядка № 225).

Учитывая вышесказанное, физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога первой – второй группы, мобилизованное в течение действия военного положения в Украине, имеет право не уплачивать единый налог:

за период с 01.04.2022 по 01.08.2023 гг.;

начиная с 01.08.2023 г. – налоговый адрес которой находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных территориях Украины, по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации за период с первого числа месяца, в котором начались боевые действия на соответствующей территории, возникла возможность боевых действий или началась временная оккупация такой территории, до последнего числа месяца, в котором были завершены такие активные боевые действия, прекращена возможность боевых действий или завершена временная оккупация.

При этом физическое лицо – предприниматель – плательщик единого налога первой – второй группы, который мобилизован и у которого отсутствует возможность своевременно выполнить свою налоговую обязанность по начислению, уплате и представлению налоговой декларации плательщика единого налога, обязан выполнить такую налоговую обязанность в течение 6 месяцев после прекращения или отмены военного положения в Украине, а в случае несоблюдения такого срока в связи с последствиями их непосредственного участия в военных действиях – в течение одного месяца со дня окончания действия последствий, которые сделали невозможным выполнение таких обязанностей.

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