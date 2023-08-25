Чи мають мобілізовані ФОПи сплачувати єдиний податок під час війни: відповідь

Мобілізовані ФОПи були звільнені від сплати єдиного податку з 1 квітня 2022 року до 1 серпня 2023 року.

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Державна податкова служба роз’яснила, чи мають мобілізовані фізичні особи – підприємці сплачувати єдиний податок під час війни.

Законом №3219 внесено зміни з 01.08.2023, зокрема, до абз. 1 пп. 9.1 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, згідно з якими фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої груп мають можливість не сплачувати єдиний податок з 01 квітня 2022 року до 01 серпня 2023 року, та до підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, який доповнено пп. 11, згідно з яким установлено, що з 01 серпня 2023 року фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих рф територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

При цьому такі особи не заповнюють декларацію платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця за період, в якому відповідно до абз. 1 пп. 11 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ єдиний податок не сплачувався.

Дати початку та завершення активних бойових дій, виникнення та припинення можливості бойових дій або початку та завершення тимчасової окупації визначаються відповідно до даних Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затверджений наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 22.12.2022 р. № 309.

Норми п. 11 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ не застосовуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому було проведено державну реєстрацію зміни місцезнаходження фізичної особи – підприємця на іншу, ніж зазначена в абз. 1 п. 11 підрозд. 8 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ, територію України.

Водночас тимчасово, на період до припинення або скасування воєнного стану на території України, справляння податків і зборів здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у пп. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

Відповідно до абз. 1 пп. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок, зокрема щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, подання звітності та/або документів (повідомлень), у тому числі передбачених п. 46.2 ПКУ, платники податків звільняються від передбаченої ПКУ відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні.

Порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків, визначених у пп. 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, затверджений наказом Мінфіну від 29.07.2022 р. № 225.

Порядком №225 визначено перелік підстав неможливості виконання платником податків – фізичною особою, зокрема самозайнятою особою, податкових обов’язків, крім підстав, встановлених пп. 102.6.1 – 102.6.5 ПКУ, однією з яких є призов на військову службу під час загальної мобілізації, оголошеної Указом Президента України від 24 лютого 2022 року №65/2022 «Про загальну мобілізацію», затвердженим Законом України від 03 березня 2022 року № 2105-IХ (пп. 4 п. 2 розд. ІІ Порядку № 225).

Враховуючи вищезазначене, фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої – другої групи, яку мобілізовано протягом дії воєнного стану в Україні, має право не сплачувати єдиний податок:

за період з 01.04.2022 до 01.08.2023 рр.;

починаючи з 01.08.2023 р. – податкова адреса якої знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях України, станом на дату початку бойових дій, або тимчасової окупації за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

При цьому фізична особа – підприємець – платник єдиного податку першої – другої групи, яка мобілізована та у якої відсутня можливість своєчасно виконати свій податковий обов’язок щодо нарахування, сплати та подання податкової декларації платника єдиного податку, зобов’язана виконати такий податковий обов’язок протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, а у разі недотримання такого терміну у зв’язку з наслідками їх безпосередньої участі у воєнних діях – протягом одного місяця з дня закінчення дії наслідків, які унеможливили виконання таких обов’язків.

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