Ейфелева вежа у Франції засяяла кольорами України, відео

Участь у підсвіченні Ейфелевої вежі взяли мери Парижу та Києва.

Джерело фото: скріншот із відео

У столиці Франції Ейфелеву вежу підсвітили в кольори Державного прапора України. Як розповів мер Києва Віталій Кличко, на площу Трокадеро прийшло дуже багато українців, скрізь лунала українська, гімн, та була неймовірна атмосфера.

Як ми розповідали раніше, у Парижі відкрили Київський сквер.

«Париж святкував День Незалежності України. Французи, гості міста і, звичайно, дуже багато українців, які тимчасово мешкають у Франції», - написав Кличко та подякував Парижу і Франції за підтримку наших громадян, за допомогу нашій державі.

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