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Мобілізовані судді, на відміну від інших військовослужбовців, не можуть відвідати родини за кордоном, - РСУ надала роз’яснення, що їх слід виключити із списків

Рада суддів вважає за доцільне виключити зі списків заборони на перетин кордону тих суддів та державних службовців, які служать у Збройних Силах України.

Кабмін вніс зміни стосовно відрядження державних службовців

Уряд вніс зміни до постанови про суми та склад витрат на відрядження державних службовців.

На 2024 рік ВРП бракує 74 млн грн на надбавки, матеріальну допомогу на оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань та премії: ВРП звернулася до Кабміну

Вища рада правосуддя звернулася до Кабміну, зазначивши зокрема, що Мінфіну слід збільшити обсяг видатків на ВРП, якій у 2024 році може не вистачити 18,8 млн грн на матеріальну допомогу на оздоровлення, 25 млн грн на премії, 14,5 млн грн на матдопомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Міжнародні партнери наполягають на проведенні якісних реформ, типу приватизації, - заступник голови Комітету

На думку депутатів, в Україні «занадто великий і обтяжливий державний сектор економіки, який працює малоефективно».

В Україні з’явиться Єдиний реєстр військовослужбовців, а електронне посвідчення військовослужбовця і учасника бойових дій буде генеруватися у Дії

Для спрощення процедури набуття статусу учасника бойових дій запровадять Єдиний реєстр військовослужбовців – посвідчення можна буде генерувати в Дії.

  1. У світі

Ейфелева вежа у Франції засяяла кольорами України, відео

11:12, 25 серпня 2023
Участь у підсвіченні Ейфелевої вежі взяли мери Парижу та Києва.
Ейфелева вежа у Франції засяяла кольорами України, відео
Джерело фото: скріншот із відео
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У столиці Франції Ейфелеву вежу підсвітили в кольори Державного прапора України. Як розповів мер Києва Віталій Кличко, на площу Трокадеро прийшло дуже багато українців, скрізь лунала українська, гімн, та була неймовірна атмосфера.

Як ми розповідали раніше, у Парижі відкрили Київський сквер.

«Париж святкував День Незалежності України. Французи, гості міста і, звичайно, дуже багато українців, які тимчасово мешкають у Франції», - написав Кличко та подякував Парижу і Франції за підтримку наших громадян, за допомогу нашій державі.

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