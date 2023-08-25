Эйфелева башня во Франции засияла цветами Украины, видео

Участие в подсветке Эйфелевой башни приняли мэры Парижа и Киева.

Источник фото: скриншот из видео

В столице Франции Эйфелеву башню подсветили в цвета Государственного флага Украины. Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, на площадь Трокадеро пришло очень много украинцев, везде раздавалась украинская, гимн, и была невероятная атмосфера.

Как мы рассказывали ранее, в Париже открыли Киевский сквер.

«Париж праздновал День Независимости Украины. Французы, гости города и, конечно, очень много украинцев, которые временно проживают во Франции», - написал Кличко и поблагодарил Париж и Францию за поддержку наших граждан, за помощь нашему государству.

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