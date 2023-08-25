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  1. Суд инфо

ДТП на Виннитчине, в котором погибли 12 человек: суд избрал меру пресечения водителю грузовика

10:55, 25 августа 2023
В ДТП погибли 12 человек, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.
ДТП на Виннитчине, в котором погибли 12 человек: суд избрал меру пресечения водителю грузовика
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Как ранее рассказывала «Судебно-юридическая газета», на Виннитчине случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие. В ДТП погибли 12 человек, среди которых 6 детей в возрасте от 2 до 12 лет.

Следственный судья Винницкого городского суда Винницкой области рассмотрел ходатайство стороны обвинения об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для мужчины, который подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины.

«Из материалов ходатайства стало известно, что подозреваемый, управляя автопоездом в составе автомобиля с полуприцепом, двигаясь по автодороге в Хмельницком районе Винницкой области в направлении г. Казатин, в момент возникновения опасности для движения, а именно выезда на его полосу движения легкового автомобиля, под управлением пострадавшего, который двигался во встречном направлении, не принял меры для уменьшения скорости вплоть до остановки транспортного средства, выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с вышеуказанным легковым автомобилем, который возвращался на полосу движения в направлении г. Бердичев. В результате чего водитель легкового автомобиля и 11 пассажиров этого же автомобиля погибли на месте происшествия от полученных травм», - пишут в суде.

В суде отметили, что при избрании меры пресечения следственным судьей была учтена обоснованность предъявленного подозрения и наличие рисков, которые дают достаточные основания считать, что подозреваемый может совершать действия, предусмотренные ст. 177 УПК Украины.

По результатам полного и всестороннего судебного разбирательства, суд применил к подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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